Birgit Kelle irregeleitet

Ich bin dankbar für eine Frau wie Birgit Kelle, die mutig ihren Mund aufmacht und mal sagt, was eigentlich los ist. Ich will sie hier verteidigen und stehe voll hinter ihrer Einstellung. Sie ist eine Frau, die mit allem mitten im Leben steht, als Mutter, Hausfrau und gute Schriftstellerin. Ich wünschte es gäbe mehr Frauen wie sie und auch mehr Männer, die sie unterstützen. Ihr Kurs hat einen politische Relevanz in unserer Gesellschaft, die Stimmen verstummen mehr und mehr, die an einem christlichen Weltbild und Bild zwischen Mann und Frau festhalten und auch die christliche Familie propagieren. Stattdessen lässt sich die große Mehrheit der Bevölkerung in die allgemeine Gender- und familienfeindliche Orientierung hineinreissen. Ich sage nur weiter so liebe Birgit.

Richard