Ho,ho, der Weihnachtsmann kommt.

Nicht ho,ho sondern Ha, Ha, Sie Spezialist. Wenn im Bundestag der Ansatz von Haushaltsmitteln argumentativ durchgesetzt wird, dann nennt man das nicht "erbetteln" sondern gute Politik. Mit einem haben Sie Recht: NATÜRLICH haben wir für das deutsche Schulwesen für unsere Landsleute in Rumänien mehr durchgesetzt, als für Gundelsheim. ES MUSS AUCH MEHR SEIN, SIE LAUCH! (Frage am die Botaniker: heißt das auf Rumänisch "praz"?), Im Schuljahr 2013-2014 gab es deutschsprachige Gruppen an 138 Kindergärten mit insgesamt 6206 Kindern. Allgemeinbildende Schulen mit Unterricht (auch) in deutscher Sprache gab es 61, wobei in den acht Klassenstufen und der Vorbereitungsklasse insgesamt 13.376 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben waren. Schließlich gab es deutschsprachige Klassen an 21 Lyzeen mit insgesamt 3269 Schülern. Das ergibt eine Gesamtzahl von über 22.800 Kindern und Jugendlichen, die im Statistikzeitraum in Rumänien in deutscher Sprache auf Niveau der Muttersprache unterrichtet wurden. DAS IST MINDESTENS GENAU SO WICHTIG für den Fortbestand unserer Kultur, und es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl als Auch. Sie sehen ja, beides geht, wenn man es richtig macht. Bleiben Sie uns gewogen und einen schönen Advent. PS: bei mir gibts heute Lauchsuppe mit gerösteten Trocken-Brot-Würfeln und Schmand. Was die wohl zu dieser Frage sagen? ;-)

Hallo Herr Fabritius, warum so echauffiert? Das mit dem erbetteln hätte ich mir ersparen können. Entschuldigung! Aber gute Politik...da wird der Hanklich im Blech verrückt! Sie meinen hier die Leser mit Zahlen beeindrucken zu können und sprechen vom kulturellen Erbe, -ich füge hinzu- das immer wieder mit einer Subvention gerettet werden muss. Zwei wichtige Aspeke sprechen Sie zwar an, aber Zahlen nennen sie nur dort wo es zu Ihrer Argumentation passt: 1) kummuliert in den letzten 4-5 Jahren flossen mehr Gelder(direkte Zahlungen aus dem Bundeshaushalt) durch Ihren Einfluss, durch Ihr Zutun, über die Semantik möchte ich nicht streiten, als nach Gundelsheim. Wieviel bitte? Das müssten Sie auch so genau wissen wie die Anzahl der Schüler, wenn Sie schon Zahlen angeben. 2) Sie nennen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die deutsch als Muttersprache angaben. Der eine oder andere mag dem Glauben schenken, ich nicht. Es ist nicht das kulturelle Erbe, es ist vielmehr der Export von künftigen Arbeitskräften in deutschsprachige Länder der EU, den die Bundesregierung subventioniert. Das "schwere Problem" hat Gehage mit einem Link trefflich beschrieben. Es ist der Treppenwitz der Geschichte, dass ein Abgeordneter mit doppelter Staatsbürgerschaft(Differenzierungen spielen im Wahlkampf keine Rolle, ZB: EU oder Nicht-EU Bürger) in einer Partei, die vor wenigen Jahren eben gegen diese, Unterschriften -Aktionen in vielen Städten Bayerns geführt hat, und jetzt erneut dagegen Beschlüsse gefasst hat, überhaupt eine Rolle spielt. Deswegen meine ich, kann sich der AfD Kandidat freuen. Einen schönen Advent wünsche ich.