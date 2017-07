Die Flüchtlingsproblematik

In letzter Zeit wurde oft über G20, Erdogan oder Witwenrente diskutiert, wobei das aus meiner Sicht Hauptthema für Deutschland - vielleicht auch Europa - völlig vernachlässigt wird. Dazu einige Fakten:



1. Zwischen 1960 und 2015 hat sich die Bevölkerung Afrikas von ca 5oo Millionen auf 1.300.000.000 verändert. Den schon immer primitiv gehaltenen Menschen wurde nie beigebracht, dass sie für Selbstständigkeit kämpfen sollen. Gleichzeitig wurden ihre Ressourcen von den Weltmächten nach neukolonialistischen Prinzipien ausgebeutet und ihnen danach in die Ursprungsländer importierte Fertigprodukte zu Preisen angeboten, die sie nicht im Stande waren zu zahlen.



2. Hauptsächlich im asiatischen Raum wurde der Islamismus durch wiederholte Eingriffe der Weltmächte gefördert. Die über Jahrhunderte blühende Kultur der arabischen Welt wurde dank interner Machtkämpfe zerstört und konnte danach der westlichen Konkurrenz nie mehr ebenbürtig sein. Dies führte innerhalb der Welt des Islam zu einer Radikalisierung. Dadurch wurde fast jeder Ansporn zur Weiternetwicklung mit Füßen getreten.



3. Nach den Unabhängigkeitsbewegungen in den ehemaligen Kolonien Afrikas kam es zum Teil zu Migrationen in die "Mutterländer" - siehe Frankreich, Belgien und Großbritannien. Dadurch entstanden u.a. Untergrundbewegungen, die nicht selten religiöse Hintergründe hatten. Dazu führten Hassprediger aus den Ursprungsländern, die auf eigene Autentizität pochten.



4. Die Unterlegenheit der vom Islam geprägten Welt führte logischerweise zu Extremismus. Der breitete sich anfangs auf lokaler Ebene aus, nahm jedoch dank der inzwischen externen Präsenz auch in den ehemaligen Kolonialmächten zu.



5. Extremismus führt automatisch zu wirtschaftlicher Rückständigkeit, also fühlen sich die diesbezüglich Benachteiligten durch Indoktrination dazu berufen ihre Rechte durch Aprobation "von Oben" neu zu gestalten.



6. In Deutschland schrumpften die Mitglieder der Christlichen Hauptkirchen 2016 gewaltig. Angaben zu Moslems gibt`s nicht, aber dort werden offizielle Austritte mit dem Tod bedroht, also...



7. Während in Europa eine freie Entfaltung der Persönlichkeit als Hauptziel der Bildung vorgeschrieben wird, nehmen in vom Islam geprägten Ländern Koranschulen zu. Deren einziges Ziel ist fromm gegenüber Allah zu sein und alle - aus ihrer Sicht - Ungläubige auszumerzen!!!



8. Menschen haben schon immer Wege gesucht, um dem eigenen Elend zu entkommen. Da wundert es nicht, wenn die Anzahl der Wirtschaftsflüchtlinge die der politisch oder religiös verfolgten übertrifft. Laut Flüchtlingsgesetz muss man ihre Situation einzeln überprüfen, wobei es in den meisten Fällen dazu kommt, dass sie zwar als Asylanten nicht anerkannt werden, jedoch kaum noch abgeschoben werden. In Deutschland sollten nach offiziellen Angeben etwa eine Viertel Million abgeschoben werden, doch tatsächlich liegt die Realität 2017 bei etwa 5%!!!). Da die Abschiebung Ländersache ist, weist z.B. das SPD-regierte Bremen kaum welche aus...



9. Moslems greifen Christen in Deutschland an und drohen ihnen aufs Übelste.



10. Vor der Küste Libyens arbeiten Schleuser bewiesenermaßen mit Privatorganisationen zusammen, die von Ersteren Flüchtlinge aufnehmen, um sie danach in die EU zu transportieren.



Dies ist nur ein Teil der sehr mannigfaltigen Problematik, zu der Meinungen gefragt sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich unter den Teilnehmern auch "Gutmenschen" befänden!