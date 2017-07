Die Flüchtlingsproblematik

Bei dem nach einer Messerattacke auf Unschuldige Festgenommenen soll es sich um einen Araber handeln, der in den VAE geboren wurde. Da tauchen einige Fragen auf: a. Meines Wissens gibt es in diesen Emiraten keine einheimischen Verfolgte. b. Der Lebensstandart in dieser Union gehört mit zu den höchsten weltweit. Da fragt man sich schon, was der in Deutschland sucht... In diesem Zusammenhang taucht von neuem die Frage auf, weshalb man Flüchtlinge ohne Ausweisdokumente ins Land lässt??? Diese absurde Regel gibt es hier schon seit zig Jahren und keiner kommt auf die Idee, sie abzuschaffen. Da gäbe es doch eine einfache Lösung: Sie an der Grenze festzuhalten, bis ihr Status geregelt ist. Da die jetzt Regierenden anscheinend nicht im Stande sind dieses Problem zu lösen, sollten es doch die Grünen anpacken. Dies würde ihnen bestimmt einen Haufen Wähler bringen! Na, @Bäffelkeah, was meinst...?





Der Mann sei als Islamist in die entsprechenden Dateien aufgenommen worden. Man sei aber nicht zu der Einschätzung einer unmittelbaren Gefährlichkeit gelangt.



Als Gefährder bekannt



Und als solcher läuft der frei herum?

Leider muss man feststellen, nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern WIR ALLE sind in unserer "Freiheitlichen Gesellschaft" Gefangen!



Da muss sich was ändern im Staate, nicht in Dänemark. Wenn ich mein Essen einkaufen nur noch unter Lebensgefahr kann, dann ist die ganze Freiheit, Entschuldigung, einen Dreck wert!

Ob es nun eine so genannte Ewigkeitsklausel in der Verfassung ist die das Asylrecht garantiert, das auf Grund von politischer Verfolgung gewährleistet sein soll, dann ist das SO in Ordnung. Aber NUR SO!



Aber wenn das in der Praxis dazu führt, das irgend welche unter Phobien "leidende" Irren hier frei über die Grenzen kommen und herum laufen können, dann muss man entschieden Stopp sagen!



Da läuft was schief, sowohl in Deutschland wie in der ganzen EU, mit ein paar Ausnahmen. Und wenn unsere Politiker und EU-Hampeln sich genau gegen diese Länder stellen, dann muss man die ganze Bande wegjagen!



Ob ich nun jetzt sterbe ist es mehr oder weniger Wurscht, dies geschieht sowieso über mehr oder eher weniger Lebenszeit, aber das gleich manchmal Dutzende, in der Blühe des Lebens, durch solche Irren (und da muss man einige Politiker zurechnen!) unschuldig umkommen, da gehören Konsequenzen dazu. Nicht nur bei den Grünen Tomaten, die sind im ganzen politischen Regenbogen verstreut.



Unsere Soldaten sterben in Afghanistan oder Mali und die Bundeskanzlerin mit ihrem Dr.-Titel, habe ich zum Hamburger Attentat noch nicht gehört! Die selbe, die vor 2 Jahren die Grenzen des Landes für nicht schutzbar erklärte!



ES REICHT!

Wir sind angeblich alle gleich vor dem Gesetz.

Dazu gehört:

GEPANZERTE LIMOUSINEN ABSCHAFFEN!

