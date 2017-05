Allerloa af saksesch uch detsch

Wat der Härgott as schäckt, dåt äs gat E Wånderer äs iest vir den Diren vun enner abekånter Stadt ugelångt. Dess woren awwer na alle guer feest zagerijelt uch nemmest wul se afmåchen. Hangrich uch durschtich mosst hie dro angder froaem Hemmel iwwernuechten. Der Wånderer, die sihr gliewich wor, soot: “Wat der Härgott schäckt, dåt äs gat.“ Na stånd längst äm seng Iësel , uch längst diëm, ze senger Sekt en Latärn, dä gebräht hatt. E Sturm kåm af und det Lächt geng af iest ous. Na wor et gånz dankel worden. Glech draf huet sich e Liew eru geschlichen und hatt äm den Iësel zerässen. Wä der Wånderer na erwacht wor, dro såhch hie datt e na gånz ellien wor, denn sengen Iësel, dië gåw et jo nemmih. Hie soot dennich wedder: „Wat der Härgott måcht, dåt äs reechtens.“ En aller Rah wart hie, datt et gånz häll wärde sål. Wä hie de Uuģen dro afdit, woren de Stadtdirer awwer ofen uch de Hëiser deser Stadt woren alle gånz schräcklich zerstiert. De Stadt wor ousgeruuft worden. Riewer hadden se iwwerfallen. Sä hadden de Äwunner gefånge geniën oder se hadde se sigor ämbruecht. Der Wånderer, die jo net änne kangt, wor esi verschient bliwwen. Und hie soot dro wedder. „ Hun ech net ängde schi gesoot, datt allent, wat as Härrgott måcht, gat äs?“

De jang Schwalw





En jang Schwalw hatt na glatt zagesähn,

wä de Omesen sich bemähn.

Se sekt, wä guer erämmer luufen,

det Friëßen dan af en Huufen.



Sä freecht drode wä vun agefehr,

ow esi vill dänn nidich wer?

“Cha, mir jo sihr grißen Hanger hun;

und der Wängter wid uch båld kunn.



Doräm summeln mir ängden ä virous,

sonst seech et fir as net gat ous.

Mir hun et all de Johr esi gehålden,

dro kån der Wängter jo wålden.“



„Dåt äs sihr klach: ech wäll et uch dan,

härämmen net esi vill rahn!“

Det Schwalwke flejjt uch sifiert dervun

fir allen wäll et vill zem Friëßen hun.



Et feht gånz vill Mäcken uch vill Spännen,

dä liëcht et hiesch änt Näst ännen.

Motter Schwalw, dä esi äst näckest gesähn,

freecht :“Wat äs dich hä norr geschähn?“



Det Schwalwke soot: „Ich wul et vermegden,

datt mer äm Wängter Hanger legden.

Ech hun norr gedon, wat de Omes dit,

wonn’ t fålsch wor, dro dit et mer lied!”



Schatzich Kängd, ta huest et gat gemient!

Vum Hanger häwst te as verschient !

Net vergäss, datt mir än de Süden zähn,

norr äm Frähjohr as hä wedder sähn!



De wuerme Sommer mir hä genessen,

et gitt fir alle genach zem Friëßen.

„ Äm Härwest flejje mir eweech vun hä,

ämsonst wor all deng Ploch uch Mäh!“





Frå

no G. E. Lessing:

“Die junge Schwalbe”