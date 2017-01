Bundesvorstand tagte am 5. November 2016 in München

Der Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland tagte am 5. November 2016 unter der Leitung der Bundesvorsitzenden Herta Daniel und des Verbandspräsidenten Dr. Bernd Fabritius in der Bundesgeschäftsstelle in München.

Fotos: Siegbert Bruss