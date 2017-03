Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg

Närrisches Treiben, super Tanzauftritt, tolle Masken und bombastische Musik brachten die bunt geschmückte Maintalhalle in Mainaschaff beim Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg am 11. Februar 2017 zum Beben – und alle Narren und Gäste feierten ausgelassen bis in die Morgenstunden mit.

Fotos: Werner Franz und Udo Preiß