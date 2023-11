Verbandstag der Siebenbürger Sachsen in Bad Kissingen

Der Verbandstag fand vom 4.-5. November 2023 im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Das höchste Gremium des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wählte einen neuen Bundesvorstand. Bundesvorsitzender Rainer Lehni wurde mit einem Traumergebnis von 95,5 Prozent im Amt bestätigt. Stellvertretende Bundesvorsitzende sind Ingwelde Juchum, Heidi Mößner, Michael Konnerth und Werner Kloos. Die Delegierten bekundeten in einer Resolution ihre Entschlossenheit, die Gemeinschaft in die Zukunft zu führen. Das Fünf-Punkte-Programm zeigt die aktuellen Ziele auf, die auf allen Ebenen des Verbandes und in Vernetzung mit anderen Einrichtungen verfolgt werden, siehe Bericht in der SbZ Online.

Fotos: Siegbert Bruss