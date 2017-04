Kulturnachmittag der Kreisgruppe Aschaffenburg

Horst Wädt, Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, konnte am 25. März 2017 zahlreiche Gäste im Gemeindehaus St. Michael in Aschaffenburg/Damm begrüßen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich verzauberte das Publikum mit den Tänzen „Maike“, „Via Flüella“ und dem „Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Nachdem sich alle mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, präsentierte Ines Fucker, Jugendreferentin der Kreisgruppe Aschaffenburg, den Besuchern den Dokumentarfilm von Claudia Funk „Arbeit mach das Leben süß, Faulheit stärkt die Glieder“. Bei anschließenden regen Gesprächen wurde noch viel über die Zeit in Siebenbürgen erzählt.

Fotos: Werner Franz