Großer Siebenbürgerball in München

Den Großen Siebenbürgerball veranstalteten der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie deren Landesverband Bayern und Kreisgruppe München, nach zwei Jahren Pandemie bedingten Ausfällen, am 28. Januar 2023 wieder im Festsaal des Münchner Hofbräukellers bei ausverkauftem Hause, in besonderem Glanze und unter der Schirmherrschaft von Hubert Aiwanger (stellv. Bayerischer Ministerpräsident, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) und Ulrike Scharf (Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales). Wortgewandt und mit Charme moderierten Nadine Konnerth Stanila und Fabian Kloos, Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland(SJD) nun zum zweiten Mal dieses außergewöhnliche Fest, das mit Begrüßungsreden des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni, des Landesvorsitzenden Werner Kloos und der Kreisgruppenvorsitzenden Heidi Mößner eröffnet wurde. Begrüßt wurden die zahlreichen Ehrengäste und Amtsträger, insbesondere der Musiker Peter Maffay, der am Tisch der Michael und Veronica Schmidt Stiftung Platz nahm. Die Grußworte des Schirmherrn Hubert Aiwanger überbrachte die junge Politikerin der Freien Wähler Katharina Schweigard und wünschte allen Anwesenden einen schönen Ballverlauf. Peter Maffay begrüßte ebenfalls die Ballgesellschaft und erwähnte in seiner Ansprache die außergewöhnliche politische Weltlage als Folge der Invasion Russlands in die Ukraine.



Mit den stimmungsvollen Walzerklängen der „Blauen Donau“ eröffnete die „Highlife-Band“ aus Augsburg den Ballabend und sorgte bis zu später Stunde mit abwechslungsreicher Musik für beste Unterhaltung, so dass im Laufe des langen Abends die Tanzfläche oft fast ein wenig eng wurde. Das Programm wurde bereichert durch die gelungenen Showeinlagen des Sängers Philipp Fixmer, des Tanzduos Sarah & Christian und der Jugendtanzgruppe Landshut. Die vielen Momente des Abends hat Fotograf Hermann Depner in Bildern festgehalten. Dafür danken die Organisatoren.



Fotos: Hermann Depner