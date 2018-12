Weihnachtsfeier in Backnang

Die Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Backnang fand am 15. Dezember 2018 in der Markuskirche in Backnang statt und wurde vom Siebenbürger Chor Backnang, Nikolaus und frohen Kindern gestaltet. Höhepunkt dieses Jahres war das Lichtertsingen nach altem siebenbürgischem Brauch mit Christleuchter und besinnlichen weihnachtlichen Liedern.

Fotos: Herwart Licker