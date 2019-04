Jugendskilager am Hochkönig feiert 70-jähriges Bestehen

Das 1949 vom Helmut Volkmer gegründete und 50 Jahre lang von ihm betreute Siebenbürgische Jugendskilager am Hochkönig im Salzburger Land (Österreich) feierte sein 70-jähriges Bestehen. Tochter Kerstin Simon leitet seit 1999 das Jugendskilager, das jeweils in der Osterwoche rund 100 Jugendliche in einer gelungenen Mischung aus sportlichen, gemeinschaftsfördernden und kulturellen Aktivitäten zusammenführt. Bei der Jubiläumsfeier am Ostermontag, dem 22. April 2019, auf der Alm der Familie Gschwandtner erwiesen Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Ludwig Niestelberger, stellvertretender Bundesobmann des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Bürgermeisterin Anna Reitinger und der Obmann des Tourismusverbands Wolfgang Bauer aus Mühlbach am Hochkönig den Organisatoren und zahlreichen Gäste die Ehre. Ein ausführlicher Bericht über die Jubiläumsfeier folgt in der nächsten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung.

Fotos: Petra Reiner, Siegbert Bruss