Frauentagung in Bad Kissingen

Vom 7.-9. Oktober 2022 fand im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen eine Tagung der Frauenreferentinnen zum Thema „Starke Frauen in Ost und West – Vorbilder und Emanzipation“ statt. Ziel der Tagung war es, Frauen aus den verschiedenen Landes- und Kreisgruppen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zusammenzubringen. In gemeinsamer Arbeit und anhand von interessanten Frauenbiografien und Referaten sowie in Gesprächen und mit viel Musik konnten gute Gespräche geführt, Verbindungen geknüpft und Ausblicke auf weitere ehrenamtliche Arbeit im Verband getätigt werden. Frauen sind Brückenbauer in ihren Kreisgruppen, daher ist ihre Mitarbeit essentiell und überlebenswichtig. Die Tagung schaffte eine gute Grundlage, Netzwerke zu knüpfen und gemeinsame Ziele zu erarbeiten.

Fotos: Katharina Drotleff, Drabenderhöhe