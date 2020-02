Neujahrsempfang für Schloss Horneck

Der Neujahrsempfang 2020, zu dem der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. und das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. für den 11. Januar eingeladen haben, nimmt eine besondere Stellung in der langen Tradition der Begegnungen ein, bei denen sich Freunde, Förderer, Ehrenamtliche und Hauptberufliche treffen. Erstmals fand er nämlich nicht auf Schloss Horneck in Gundelsheim statt, weil die große Baustelle auf der Burg den Festsaal für eine Feier unzugänglich machte, sondern auf Burg Guttenberg.

Ein ausführlicher Bericht ist in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 26. Januar 2020 erschienen.

Fotos: Anneliese Vater