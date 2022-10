Siebenbürger Sachsen beim Gredinger Trachtenmarkt

Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg und Freunde haben am 3./4. September den 29. Gredinger Trachtenmarkt als Gastgruppe mitgestaltet. Veranstalter des Trachtenmarktes waren der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, der Bezirk Mittelfranken und die Stadt Greding.



Gerlinde Zakel, die Koordinatorin dieses Projektes beschreibt den Auftritt wie folgt:



Es wurden nicht nur unsere ungemein farbenfrohen und aufwändig gestalteten Trachten präsentiert, sondern auch kleine Einblicke in die Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen gegeben.

„Ein gelebtes Brauchtums-Kulturprogramm mit Jung und Alt" wurde dargeboten. Dabei wurde die Siebenbürgische Trachtenvielfalt im Jahresablauf mit Hinblick auf das Kronenfest als Höhepunkt gezeigt. Auch das Thema Hochzeit und unsere siebenbürgischen Tänze durften nicht fehlen. Des Weiteren wurden die feinen Unterschiede in einigen Trachtenlandschaften Siebenbürgens hervorgehoben, durch Trachtenträger aus Nordsiebenbürgen, dem Kokelgebiet, dem Weinland, dem Burzenland, dem Repser Gelände, dem Unterwald, dem Herrmannstädter Gelände, und dem Harbachtal.

Die enge Verbindung von Tracht und Brauchtum sicherten das Fortbestehen dieser Bekleidung bis in unsere Gegenwart. Wir sind stolz auf unsere Kulturgruppen und laden herzlich ein, Gäste bei unseren Veranstaltungen zu sein.



Einen ausführlichen Bericht über den gelungenen Auftritt können Sie in der Siebenbürgischen Zeitung Online am 21. September 2022 lesen.



Fotos: Hermann Depner