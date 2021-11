Tagung der Kreisgruppenvorsitzenden in Dinkelsbühl

Eine gemeinsame Tagung des Bundesvorstands mit den Kreisgruppenvorsitzenden fand am Heimattagsort Dinkelsbühl vom 6. bis 7. November 2021 statt. Mit der Wahl des Tagungsortes wollte der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland die Bedeutung von Dinkelsbühl als Ort, der seit über 70 Jahren eng verbunden ist mit uns Siebenbürger Sachsen, unterstreichen. Hierher kommen jedes Jahr zu Pfingsten unsere Landsleute, um am Heimattag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. teilzunehmen. Umso trauriger waren viele, als die letzten beiden Heimattage nur noch digital stattfinden konnten; und umso wichtiger war es, sich bei der Tagung mit dem Thema „Tradition mit Zukunft – Digitalisierung der siebenbürgisch-sächsischen Verbandsarbeit“ zu beschäftigen.



Vorträge in der Großen Schranne in Dinkelsbühl hielten Rainer Lehni, Doris Hutter, Detlef Schuller, Robert Sonnleitner, Dr. Andreas Roth, Werner Kloos, Fabian Kloos, Dagmar Seck, Petra Rezac Sneed und Andreas Rumpf. Lesen Sie dazu einen Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 18. November 2021.



Fotos: Detlef Schuller, Bernd Breit und Robert Sonnleitner