Bundesvorstand, Stadtrat und Sozialwerk tagten in Dinkelsbühl

Eine gemeinsame Sitzung des Stadtrates Dinkelsbühl und des Bundesvorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. fand am 4. November 2022 im Kleinen Schrannensaal in Dinkelsbühl statt (Fotos 1-12). Im Rahmen der Partnerschaft, die die Stadt Dinkelsbühl und der Verband 1985 abgeschlossen haben, informierten sich die beiden Seiten über ihre jeweiligen aktuellen Tätigkeiten, wobei sich der Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der zu Pfingsten 2022 in der mittelfränkischen Altstadt an der Wörnitz gefeiert wurde, als stärkstes Bindeglied erwies.



Ebenfalls im Kleinen Schrannensaal hielt der Bundesvorstand des Verbandes unter dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni am 5. November seine Herbstsitzung ab (Fotos: 13-30).



Abends fand die Mitgliederversammlung des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen (Vorsitzender: Dr. Johann Kremer) statt (Fotos: 31-32).



Fotos: Siegbert Bruss