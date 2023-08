Siebenbürgen aus luftiger Höhe: Von Broos bis Draas, von Mediasch bis Kronstadt

In bisher acht Reisen durch Nord- und Südsiebenbürgen, von 2011 bis 2022, hat Rudolf Girst von den meisten Kirchen und Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen Fotos gemacht. Der Hauptzweck seiner neunten Reise im Juni 2023 war nun, viele der Kirchenburgen, aber auch die Landschaft der Orte aus luftiger Höhe mit einer Minidrohne zu fotografieren. Dabei sollten insbesondere die Kirchenburgen fotografiert werden, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, und zwar Birthälm, Deutsch-Weißkirch, Keisd, Kelling, Tartlau und Wurmloch.



Die folgende Bildergalerie zeigt Fotos aus 124 Ortschaften aus Südsiebenbürgen, dem früheren Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen, von Broos (Orăștie) ganz im Westen bis nach Draas (Drăușeni) im Osten, aber auch im Kokelgebiet, Burzen- und Fogarascher Land. Mit der Drohne hat Rudolf Girst 103 Orte mit ihren Kirchen und Kirchenburgen, den beeindruckenden Bauwerken, die unsere sächsischen Vorfahren hinterlassen haben, fotografiert. In dieser Bildergalerie werden hauptsächlich die Drohnenbilder präsentiert. Auf den Landkarten werden die jeweiligen Tagesrouten gezeigt, wobei die Ortschaften, in denen Drohnenfotos geschossen wurden, mit einem lila Punkt gekennzeichnet sind.



Lesen Sie die Reiseeindrücke von Rudolf Girst in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 30. Juli 2023.



Fotos: Rudolf Girst