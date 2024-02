HOG-Fachtagung 2023 in Bad Kissingen

Vom 27. bis 29. Oktober 2023 fand in Bad Kissingen die Fachtagung "Siebenbürger Sachsen in bewegten Zeiten. Früher, heute und morgen, hier und dort" statt. Dazu hatte der "Heiligenhof" in Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. eingeladen. Ergänzend zur Bildergalerie von Udo Buhn und dem Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 8. November 2023 hat Lukas Geddert die Tagung fotografisch dokumentiert.

Fotos: Lukas Geddert