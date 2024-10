21. Hermannstädter Treffen in Dinkelsbühl

Vom 13. - 15. September 2024 fanden sich die Hermannstädter zu ihrem 21. Treffen in Dinkelsbühl ein. Das reichhaltige und vielseitige Programm startete mit der Mitgliederversammlung der HdH (Heimatgemeinschaft der Hermannstädter) und setzte sich dann mit dem feierlichen Festakt fort. Man traf sich in froher Geselligkeit beim traditionellen Mici-Essen, dem nach dem Besuch der Künstlerausstellungen der Malereien von Karl Nik Voik, Gert Messmann, Willy und Nicoleta Dusil sowie der Plastiken von Hanne Plattner und Keramik von Ursula Hergesell die Buchvorstellung des von Dagmar Dusil herausgegebenen Hermannstadt-Bandes „Im Schnee der Erinnerungen“ folgte.



Nach dem stimmungsvollen und unterhaltsamen Konzert der „Lidertrun“ empfing der festlich beleuchtete Schrannensaal am Abend die Gäste mit Büfett und schwungvoller Tanzmusik mit Ricky Dandel.



Einige Eindrücke dieses gelungenen Treffens stehen Ihnen in der nachfolgenden Fotogalerie zur Verfügung.



Fotos: Brigitte Kräch