20-Jahr-Feier der HOG Bistritz-Nösen und Nordsiebenbürger Treffen in Nürnberg

Das 20-jährige Jubiläum der HOG-Bistritz-Nösen, die seit 20 Jahren als eingetragener Verein besteht, und das Nordsiebenbürger Treffen 2025 wurden am 8. November 2025 im Genossenschaftssaalbau Nürnberg groß gefeiert. Rund 250 Teilnehmer waren präsent, darunter eine Delegation aus Bistritz, geleitet von Bürgermeister Gabriel Lazany, Stadtpfarrer Andreas Hartig und Forumsvorsitzender Christian Roth Gross. Mit großer Zuversicht nahm Inge Alzner bei der Mitgliederversammlung ihre einstimmige Wahl zur neuen Vorsitzenden unter großem Beifall an. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Hans Georg Franchy, der die HOG Bistritz-Nösen 20 Jahre sehr erfolgreich geführt hat, an. Das Treffen stand unter dem Motto „Nösnerland – Heimat, die prägt und trägt.“ Sowohl die Mitgliederversammlung als auch das Jubiläumstreffen mit Gottesdienst (Pfr. Günther Klöß-Schuster und Stadtpfarrer Andreas Hartig) können im Rückblick als herausragende gemeinschaftsfördernde Begegnung hohen Ranges verbucht werden.



Das Ergebnis der Vorstandswahl: Inge Alzner, Vorsitzende; Johann Schuster, Stellvertretender Vorsitzender; Ingrid Schuller, Stellvertretende Vorsitzende; Dr. Hans Georg Franchy, Kassenwart und Ehrenvorsitzender; Annemarie Wagner, Schriftführerin; Horst Göbbel, Ehrenvorsitzender (seit 2023). Beisitzer: Anneliese Adam, Doris Aichinger, Ecaterina Borsos, Renate Eifert, Katharina Emrich, Dr. Reinhard Frank, Michael Hofgräff, Elisabeth Hoos, Günter Klein, Pfr. Günther Klöss-Schuster, Erich Kohlruss, Henriette Kuales, Martin Miess, Roswitta Porth, Dr. Maria Raidel, Inge Erika, Roth Dr. Christian Schuster, Hildegard Steger, Dr. Alfred Theil. Kassenprüfer: Johann Steger, Werner Klein. Ersatzkassenprüfer: Stephan Roth, Johann Eugen Hann, Martin Bidner.



Ehrungen: Die Silberne Ehrennadel des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften wurde durch Thomas Schneider verliehen an: Erich Kohlruss, Heide Wellmann, Annemarie Wagner, Günter Klein, die goldene Ehrennadel an Dr. Hans Georg Franchy, der auch das Ehrenzeichen in Gold des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich – überreicht von Manfred Schuller - und eine Dankesurkunde der Ev. Kirche in Bistritz und deren Gemeindemitglieder – überreicht von Pfr. Andreas Hartig und Kuratorin Kathy Borsos, erhielt.

Horst Göbbel

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht über die Bistritzer Jubiläumsfeier in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 3. Dezember 2025



Fotos: Norbert Kohlruss (Nr. 001 bis 163), Horst Göbbel (164-174)