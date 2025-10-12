33. Genealogie-Seminar im Oktober 2025 in Bad Kissingen
Ein Wochenende voller Begegnungen und Entdeckungen – Vom 10. bis 12. Oktober 2025 trafen sich die Mitarbeiter des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V. (VGSS) im Heiligenhof in Bad Kissingen zum 33. Arbeitsseminar. Unter dem Motto „Berufe, Bilder, Daten“ wurde gemeinsam geforscht, gelernt, gelacht und diskutiert. Die Bildergalerie zeigt Eindrücke von einem gelungenen Wochenende voller Austausch, neuer Ideen und lebendiger Gemeinschaft.
Fotos: Anneliese Vater, Werner Hientz, Dietmar Gärtner