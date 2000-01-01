30-jähriges Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach
Ein Fest voller Emotionen, Musik, Tradition, gelebter Kultur und schwungvoller Tänze: Am 29. November feierte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach ihr 30-jähriges Bestehen. Natürlich durfte das Wichtigste nicht fehlen: der Tanz. Neben der Jubiläumsgruppe selber traten auch die Kindertanzgruppe Biberach und die siebenbürgisch-sächsischen Gasttanzgruppen aus Böblingen, Heidenheim, Ludwigsburg, Heilbronn sowie die Projekttanzgruppe Haferland auf. Vor dem Abschluss des kulturellen Programms traten die ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer auf – die Gründer der Jugendtanzgruppe Biberach. Den letzten Tanz durfte die Jugendtanzgruppe Biberach übernehmen und den kulturellen Teil des Abends feierlich abschließen.
Fotos: Heiko Bauer Photography