30-jähriges Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach

Ein Fest voller Emotionen, Musik, Tradition, gelebter Kultur und schwungvoller Tänze: Am 29. November feierte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach ihr 30-jähriges Bestehen. Natürlich durfte das Wichtigste nicht fehlen: der Tanz. Neben der Jubiläumsgruppe selber traten auch die Kindertanzgruppe Biberach und die siebenbürgisch-sächsischen Gasttanzgruppen aus Böblingen, Heidenheim, Ludwigsburg, Heilbronn sowie die Projekttanzgruppe Haferland auf. Vor dem Abschluss des kulturellen Programms traten die ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer auf – die Gründer der Jugendtanzgruppe Biberach. Den letzten Tanz durfte die Jugendtanzgruppe Biberach übernehmen und den kulturellen Teil des Abends feierlich abschließen.

Siehe auch Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung Online: 30 Jahre Tanz, Tradition und Gemeinschaft: Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach

Fotos: Heiko Bauer Photography

  • Bild Nr. 1
  • Bild Nr. 2
  • Bild Nr. 3
  • Bild Nr. 4
  • Bild Nr. 5
  • Bild Nr. 6
  • Bild Nr. 7
  • Bild Nr. 8
  • Bild Nr. 9
  • Bild Nr. 10
  • Bild Nr. 11
  • Bild Nr. 12
  • Bild Nr. 13
  • Bild Nr. 14
  • Bild Nr. 15
  • Bild Nr. 16
  • Bild Nr. 17
  • Bild Nr. 18
  • Bild Nr. 19
  • Bild Nr. 20
  • Bild Nr. 21
  • Bild Nr. 22
  • Bild Nr. 23
  • Bild Nr. 24
  • Bild Nr. 25
  • Bild Nr. 26
  • Bild Nr. 27
  • Bild Nr. 28
  • Bild Nr. 29
  • Bild Nr. 30
  • Bild Nr. 31
  • Bild Nr. 32
  • Bild Nr. 33
  • Bild Nr. 34
  • Bild Nr. 35
  • Bild Nr. 36
  • Bild Nr. 37
  • Bild Nr. 38
  • Bild Nr. 39
  • Bild Nr. 40
  • Bild Nr. 41
  • Bild Nr. 42
  • Bild Nr. 43
  • Bild Nr. 44
  • Bild Nr. 45
  • Bild Nr. 46
  • Bild Nr. 47
  • Bild Nr. 48
  • Bild Nr. 49
  • Bild Nr. 50
  • Bild Nr. 51
  • Bild Nr. 52
  • Bild Nr. 53
  • Bild Nr. 54
  • Bild Nr. 55
  • Bild Nr. 56
  • Bild Nr. 57
  • Bild Nr. 58
  • Bild Nr. 59
  • Bild Nr. 60
  • Bild Nr. 61
  • Bild Nr. 62
  • Bild Nr. 63
  • Bild Nr. 64
  • Bild Nr. 65
  • Bild Nr. 66
  • Bild Nr. 67
  • Bild Nr. 68
  • Bild Nr. 69
  • Bild Nr. 70
  • Bild Nr. 71
  • Bild Nr. 72
  • Bild Nr. 73
  • Bild Nr. 74
  • Bild Nr. 75
  • Bild Nr. 76
  • Bild Nr. 77
  • Bild Nr. 78
  • Bild Nr. 79
  • Bild Nr. 80
  • Bild Nr. 81
  • Bild Nr. 82
  • Bild Nr. 83
  • Bild Nr. 84
  • Bild Nr. 85
  • Bild Nr. 86
  • Bild Nr. 87
  • Bild Nr. 88
  • Bild Nr. 89
  • Bild Nr. 90
  • Bild Nr. 91
  • Bild Nr. 92
  • Bild Nr. 93
  • Bild Nr. 94
  • Bild Nr. 95
  • Bild Nr. 96
  • Bild Nr. 97
  • Bild Nr. 98
  • Bild Nr. 99
  • Bild Nr. 100
  • Bild Nr. 101
  • Bild Nr. 102
  • Bild Nr. 103
  • Bild Nr. 104
  • Bild Nr. 105
  • Bild Nr. 106
  • Bild Nr. 107
  • Bild Nr. 108
  • Bild Nr. 109
  • Bild Nr. 110
  • Bild Nr. 111
  • Bild Nr. 112
  • Bild Nr. 113
  • Bild Nr. 114
  • Bild Nr. 115
  • Bild Nr. 116
  • Bild Nr. 117
  • Bild Nr. 118
  • Bild Nr. 119
  • Bild Nr. 120
  • Bild Nr. 121
  • Bild Nr. 122
  • Bild Nr. 123
  • Bild Nr. 124
  • Bild Nr. 125
  • Bild Nr. 126
  • Bild Nr. 127
  • Bild Nr. 128
  • Bild Nr. 129
  • Bild Nr. 130
  • Bild Nr. 131
  • Bild Nr. 132
  • Bild Nr. 133
  • Bild Nr. 134
  • Bild Nr. 135
  • Bild Nr. 136
  • Bild Nr. 137
  • Bild Nr. 138
  • Bild Nr. 139
  • Bild Nr. 140
  • Bild Nr. 141
  • Bild Nr. 142
  • Bild Nr. 143
  • Bild Nr. 144
  • Bild Nr. 145
  • Bild Nr. 146
  • Bild Nr. 147
  • Bild Nr. 148
  • Bild Nr. 149
  • Bild Nr. 150
  • Bild Nr. 151
  • Bild Nr. 152
  • Bild Nr. 153
  • Bild Nr. 154
  • Bild Nr. 155
  • Bild Nr. 156
  • Bild Nr. 157
  • Bild Nr. 158
  • Bild Nr. 159
  • Bild Nr. 160
  • Bild Nr. 161
  • Bild Nr. 162
  • Bild Nr. 163
  • Bild Nr. 164
  • Bild Nr. 165
  • Bild Nr. 166
  • Bild Nr. 167
  • Bild Nr. 168
  • Bild Nr. 169
  • Bild Nr. 170
  • Bild Nr. 171
  • Bild Nr. 172
  • Bild Nr. 173
  • Bild Nr. 174
  • Bild Nr. 175
  • Bild Nr. 176
  • Bild Nr. 177
  • Bild Nr. 178
  • Bild Nr. 179
  • Bild Nr. 180
  • Bild Nr. 181
  • Bild Nr. 182
  • Bild Nr. 183
  • Bild Nr. 184
  • Bild Nr. 185
  • Bild Nr. 186
  • Bild Nr. 187
  • Bild Nr. 188
  • Bild Nr. 189
  • Bild Nr. 190
  • Bild Nr. 191
  • Bild Nr. 192
  • Bild Nr. 193
  • Bild Nr. 194
  • Bild Nr. 195
  • Bild Nr. 196
  • Bild Nr. 197
  • Bild Nr. 198
  • Bild Nr. 199
  • Bild Nr. 200
  • Bild Nr. 201
  • Bild Nr. 202
  • Bild Nr. 203
  • Bild Nr. 204
  • Bild Nr. 205
  • Bild Nr. 206
  • Bild Nr. 207
  • Bild Nr. 208
  • Bild Nr. 209
  • Bild Nr. 210
  • Bild Nr. 211
  • Bild Nr. 212
  • Bild Nr. 213
  • Bild Nr. 214
  • Bild Nr. 215
  • Bild Nr. 216
  • Bild Nr. 217
  • Bild Nr. 218
  • Bild Nr. 219
  • Bild Nr. 220
  • Bild Nr. 221
  • Bild Nr. 222
  • Bild Nr. 223
  • Bild Nr. 224
  • Bild Nr. 225
  • Bild Nr. 226
  • Bild Nr. 227
  • Bild Nr. 228
  • Bild Nr. 229
  • Bild Nr. 230
  • Bild Nr. 231
  • Bild Nr. 232
  • Bild Nr. 233
  • Bild Nr. 234
  • Bild Nr. 235
  • Bild Nr. 236
  • Bild Nr. 237
  • Bild Nr. 238
  • Bild Nr. 239
  • Bild Nr. 240
  • Bild Nr. 241
  • Bild Nr. 242
  • Bild Nr. 243
  • Bild Nr. 244
  • Bild Nr. 245
  • Bild Nr. 246
  • Bild Nr. 247
  • Bild Nr. 248
  • Bild Nr. 249
  • Bild Nr. 250
  • Bild Nr. 251
  • Bild Nr. 252
  • Bild Nr. 253
  • Bild Nr. 254
  • Bild Nr. 255
  • Bild Nr. 256
  • Bild Nr. 257
  • Bild Nr. 258
  • Bild Nr. 259
x > <