30 Jahre Tanz, Tradition und Gemeinschaft: Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach

Ein Fest voller Emotionen, Musik, Tradition, gelebter Kultur und schwungvoller Tänze: Am 29. November feierte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach ihr 30-jähriges Bestehen. Der große Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die jungen Moderatorinnen Lea Hallmen und Sophie Binder die Gäste mit einem herzlichen „Willkommen“ begrüßten. Schon in den ersten Minuten war spürbar: Hier geht es nicht nur um ein Jubiläum, sondern um gelebte Gemeinschaft.

Ein Moment voller Gänsehaut: 143 Trachtenträger aus verschiedenen Tanzgruppen versammelten sich, um das 30-jährige Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach würdevoll einzuleiten. Foto: Heiko Bauer Photography

Ehemalige Tänzerinnen und Tänzer der Jugendtanzgruppe Biberach – die Gründer kehren nach 30 Jahren für das Jubiläum zurück. Foto: Naomi Tiehs

Die Jubilare der Jugendtanzgruppe Biberach feiern stolz ihr 30-jähriges Bestehen.

Kindertanzgruppe Biberach begeistert das Publikum mit einem schwungvollen Auftritt.

Ehemalige Tänzerinnen und Tänzer kehren zum Jubiläum zurück

Ehrungen für zehn Jahre Mitgliedschaft und viermal Silbernes Ehrenwappen in der Tanzgruppe Biberach. Foto: Astrid Binder

Kindertanzgruppe Biberach begeistert beim Jubiläum

„Wir feiern nicht nur eine Zahl – wir feiern 30 Jahre voller Tanz, Kultur und unvergesslicher Momente“, betonten Lea Hallmen und Sophie Binder, die charmant durch das Programm führten. Und genau das wurde im Lauf des Nachmittags eindrucksvoll sichtbar. Die festlich gekleideten Trachtenträger, die liebevoll geschmückte Bühne und die erwartungsvolle Stimmung im Saal ließen keinen Zweifel: Dieses Jubiläum ist ein Höhepunkt im kulturellen Leben der Kreisgruppe Biberach.Nach der Begrüßung folgte ein bewegender Rückblick von Astrid Göddert, Gründerin und bis heute prägende Leiterin der Tanzgruppe. Ihre Worte ließen die Anfänge lebendig werden und zeigten, wie viel Engagement und Leidenschaft in drei Jahrzehnten gewachsen sind.„Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, war es unser Ziel, die Tradition lebendig zu halten und den Kindern und Jugendlichen ein Stück Heimat zu geben. Heute sehe ich, dass wir weit mehr erreicht haben: Wir haben eine Familie geschaffen, die zusammenhält und unsere Kultur mit Freude weiterträgt“, sagte Astrid Göddert. Sie erinnerte an die ersten Schritte der Gruppe, die kleinen Proberäume in Biberach und die unzähligen Stunden des Übens. Sie betonte die Bedeutung von Geduld, Herzblut und gemeinsamem Willen, etwas Schönes zu schaffen. „Aus Kindern sind selbstbewusste junge Tänzerinnen und Tänzer geworden – starke Charaktere, die Verantwortung übernehmen, einander unterstützen und stolz auf ihre Herkunft sind“, so Göddert. Mit diesen Worten wurde deutlich: Die Jugendtanzgruppe Biberach ist längst mehr als eine Tanzgruppe – sie ist ein Stück gelebte Gemeinschaft, ein Ort, an dem Tradition, Freude und Zusammenhalt über Generationen weitergegeben werden. Es folgte eine liebevoll gestaltete PowerPoint-Präsentation mit vielen Erinnerungen – gestaltet von den Tanzgruppenleitungen Carina Pitters und Anna-Lena Göddert, die die Gäste in die Vergangenheit entführte. Applaus brandete auf, als Bilder vergangener Auftritte und gemeinsamer Erlebnisse über die Leinwand flimmerten und jeder Tänzer einzeln vorgestellt wurde. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Herzblut in dieser Gruppe steckt“, hörte man aus den Reihen der Gäste.Das Jubiläum wurde durch die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste besonders gewürdigt. Unter ihnen waren der stellvertretende Oberbürgermeister der Stadt Biberach, Hans Beck, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Werner Kloos, sowie die stellvertretende Landesvorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Ines Wenzel. Auch die Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Natalie Bertleff, die neu gewählte Landesjugendleitung Stefanie Bretz und der Kreisgruppenvorsitzende aus Biberach, Mathias Henrich, waren vor Ort.Besonders hervorzuheben sind die internationalen Gäste: Felix Mugwyler, Tanzleiter und Juror aus der Schweiz, sowie Bianke Grecu, Stadträtin aus Hermannstadt und Leiterin der Lehrertanzgruppe. Ihre Teilnahme unterstrich die Verbundenheit über Ländergrenzen hinweg und verlieh dem Jubiläum eine besondere Note.In ihren Grußworten betonten die Redner die Bedeutung der Tanzgruppen für den Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Kultur und den Zusammenhalt der Gemeinschaft. „Ihr seid das lebendige Beispiel dafür, wie Tradition in die Zukunft getragen wird“, sagte Werner Kloos. Hans Beck hob die Verbundenheit der Stadt Biberach mit der Tanz- und der Kreisgruppe hervor und gratulierte herzlich zum Jubiläum.Natürlich durfte das Wichtigste nicht fehlen: der Tanz. Den Auftakt machte die Jubiläumsgruppe selbst mit dem schwungvollen „Ce de la valle“. Danach eroberte die Kindertanzgruppe Biberach die Bühne – 25 kleine Tänzerinnen und Tänzer, die mit „Tanzlwurm“ und „Märtigstürm“ die Herzen der Zuschauer im Sturm gewannen. „Das ist unsere Zukunft“, sagte eine Besucherin gerührt.Auch die siebenbürgisch-sächsischen Gasttanzgruppen aus Böblingen, Heidenheim, Ludwigsburg, Heilbronn sowie die Projekttanzgruppe Haferland trugen mit ihren Auftritten zur festlichen Stimmung bei. Mit Tänzen wie „Uf am Rossboda“, „Krawall im Stall“, „Schwäbische Tanzfolge“ und „Schaulustig“ brachten sie Vielfalt, Energie und Lebensfreude in den Saal und zeigten eindrucksvoll, wie lebendig die siebenbürgisch-sächsische Tanztradition heute noch ist.Vor dem Abschluss des kulturellen Programms traten die ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer auf – die Gründer der Jugendtanzgruppe Biberach. Sie zeigten mit dem Tanz „Simsalabim“ noch einmal sehr schwungvoll und eindrucksvoll, wie viel Herzblut in der Tanztradition steckt. Den letzten Tanz durfte die Jugendtanzgruppe Biberach übernehmen und den kulturellen Teil des Abends feierlich abschließen. Mit dem Tanz „Dr Hinggi“ rundeten sie das Programm ab und sorgten für einen mitreißenden Abschluss.Nach der Kaffeepause fanden feierliche Ehrungen statt, die von Ines Wenzel und Mathias Henrich überreicht wurden. 16 Tanzgruppenmitglieder wurden mit einer Ehrenurkunde für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Jugendtanzgruppe ausgezeichnet. Das Silberne Ehrenwappen erhielten Fabian Göddert, Christoph Ludwig, Anna-Lena Göddert und Carina Pitters, geborene Ludwig, für ihre langjährige, ehrenhafte und hingebungsvolle Arbeit in der Tanzgruppe.Mit bewegenden, von Herzen kommenden Worten dankte Carina Pitters im Namen aller Tanzgruppenmitglieder Astrid Göddert. Sie überreichte ihr einen Stern mit der Inschrift „Walk of Stars“ – ein „Stern für einen Menschen, der unser Leben auf so viele Arten bereichert hat“. Diese Geste voller Dankbarkeit und Wertschätzung ließ Astrid Göddert zu Tränen gerührt und sprachlos zurück.Es folgte ein unvergesslicher Höhepunkt: der gemeinsame, fulminante Aufmarsch von insgesamt 143 Trachtenträgern, begleitet von den Klängen der „Combo“-Band, der den krönenden Abschluss des Programms bildete. Jung und Alt vereinten sich zum Tanz „La Chappeloise“, und in diesem magischen Moment wurde für alle spürbar: Tradition lebt, wenn Menschen sie mit Herz, Freude und gemeinsamer Leidenschaft gestalten. Das Bild der vielen Trachtenträger war Gänsehaut pur – ein Augenblick voller Wärme, Stolz und Zusammengehörigkeit, der den Saal und die Herzen aller Anwesenden erfüllte.Nach dem offiziellen Teil ging die Feier mit dem Kathreinenball der Kreisgruppe Biberach weiter. Bei Musik mit der bekannten „Combo“-Band, ausgelassenem Tanz und bester Laune klang ein Tag aus, der allen Beteiligten noch lang in Erinnerung bleiben wird. Es war ein Fest voller Emotionen, das die Besucher nachhaltig beeindruckte – und wer dabei war, wird sich noch lang daran zurückerinnern.Wir möchten unseren tiefen Dank an alle Kuchenspender, Helferinnen und Helfer aussprechen – an das gesamte Orgateam, insbesondere Lea, Leonie, Sophie, Emelie, Jenny, Isabella, Miriam, Carina und Anna-Lena. Es ist ein schönes Gefühl, euch an unserer Seite zu wissen und gemeinsam solche besonderen Momente zu gestalten.Einen ganz besonderen Auftritt beim Jubiläum der Tanzgruppe Biberach lieferten ehemalige Tänzerinnen und Tänzer, die vor 30 Jahren selbst die Bühne eroberten und die Tanzgeschichte der Gruppe entscheidend mitprägten.Für das Jubiläum am 29. November schnürten sie erneut die Tanzschuhe – trotz langer Pause seit ihrer letzten Probe. In nur drei intensiven Proben meisterten sie den Tanz „Simsalabim“ mit Bravour, viel Freude und sichtbarem Spaß. Mit ihrem Auftritt ehrten sie nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die Tradition der Tanzgruppe, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Carina Pitters und Astrid Göddert zeigten sich begeistert: „Wir sind unglaublich dankbar, dass sie diese Herausforderung angenommen haben. Es ist nicht selbstverständlich, nach so langer Zeit noch einmal alles zu geben – und genau das tun sie heute für uns!“Und weil es ihnen so viel Freude bereitet hat, hat sich diese Gruppe entschieden, sich nun regelmäßig zu treffen, um den Spaß am Tanzen nicht zu verlieren. Alle ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer sind herzlich eingeladen, mitzumachen – gern auch zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern.Der Auftritt der ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer wurde zu einem emotionalen Höhepunkt des Jubiläums und zeigte eindrucksvoll, wie generationenübergreifend die Tanztradition in Biberach gepflegt wird.Beim 30-jährigen Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach gehörte ein Auftritt ganz selbstverständlich dazu: Die Siebenbürgisch-sächsische Kindertanzgruppe Biberach zeigte mit Begeisterung, dass die Weitergabe von Tradition bereits bei den Jüngsten beginnt.Die Kindertanzgruppe wurde 1996 von Astrid Göddert gegründet und ist seitdem ein wichtiger Bestandteil der Kreisgruppe Biberach. Ihr Ziel: Kinder früh mit Tanz, Musik und Brauchtum der Siebenbürger Sachsen vertraut zu machen. In der Leitung engagierten sich im Lauf der Jahre Barbara Zikeli (geborene Femmig), Marion Pöllmann (geborene Mailat) sowie Andrea Zultner, die mit Einsatz zur Entwicklung und Festigung der Gruppe beigetragen haben. Heute führen Astrid und Anna-Lena Göddert die Gruppe und vermitteln den Kindern mit Geduld, Freude, Herzblut, Begeisterung und einer großen Portion Leidenschaft die Liebe zum Tanz und zur Gemeinschaft.Rund 25 Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren proben regelmäßig und bereiten sich auf Auftritte vor. Mit der Konfirmation – also etwa im Alter von 14 Jahren – wechseln die Kinder traditionell in die Jugendtanzgruppe. So geht die Nachwuchsarbeit nahtlos weiter und bildet die Grundlage für den Fortbestand der Jugendtanzgruppe.Beim Jubiläum der Jugendtanzgruppe Biberach präsentierten die jungen Tänzerinnen und Tänzer die Stücke „Tanzlwurm“ und „Märtigstürm“ und ernteten großen Beifall. Ein besonderer Blickfang waren die farbenfrohen Trachten aus der Hermannstädter Gegend. Viele davon wurden originalgetreu nachgeschneidert und werden sorgfältig gepflegt – jedes Stück ein sichtbarer Teil lebendiger Kultur.Die Siebenbürgisch-sächsische Kindertanzgruppe Biberach ist jedoch weit mehr als eine reine Tanzgruppe. Gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Hütten- und Zeltwochenenden, Backaktionen in der Adventszeit und die Teilnahme am Krippenspiel der Kreisgruppe stärken das Gemeinschaftsgefühl und schaffen bleibende Erlebnisse. Beim Jubiläum wurde einmal mehr sichtbar: Diese Kinder tragen Geschichte und Tradition in die Zukunft – mit Freude, Zusammenhalt und großem Engagement.

Astrid Göddert