Tagung des Bundesvorstands mit den Kreisgruppen in Bad Kissingen

„Ordnung ist das halbe (Verbands-) Leben – Sichtbarkeit die andere Hälfte“ – unter diesem Motto fand die Tagung des Bundesvorstandes mit den Kreisgruppen am 1.-2. November 2025 im Heiligenhof in Bad Kissingen statt. Die Arbeitstagung bot den rund 80 Teilnehmern neben Vorträgen auch reichlich interaktive Gruppenarbeit und die Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Bundesvorsitzender Rainer Lehni zog eine Zwischenbilanz nach dem Verbandstag, der vor zwei Jahren ebenfalls im Heiligenhof getagt hatte. In Kurzreferaten stellten siebenbürgisch-sächsischen Institutionen wie die Carl Wolff Gesellschaft, die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD (Hilfskomitee), das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“, der Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ihre Arbeit und mögliche Anknüpfungspunkte für Kooperationen mit den Kreisgruppen vor. In Workshops erörtert wurden praktische Themen wie die geordnete Übergabe von einem Funktionsträger zum andern, Corporate Design, die Gestaltung von Flyern, soziale Medien oder die Nutzung von Microsoft 365 zum Datentransfer und zur Kommunikation.

Fotos: Siegbert Bruss