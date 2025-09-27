Tag der offenen Tür in München
Volles Haus am Samstag, den 27. September 2025, von 10 bis 17 Uhr in der Karlstraße 100 in München: Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hatte zum Tag der offenen Tür in die Bundesgeschäftsstelle in München eingeladen. In und außerhalb der Geschäftsstelle wurde dem interessierten Publikum ein vielfältiges Programm geboten, z.B. eine unterhaltsam dargebotene Trachtenschau. Neben Musik und Tanz lockte ein von der Kreisgruppe München angebotener siebenbürgischer Imbiss mit Getränken, Kaffee und Kuchen.
Fotos: Heike Mai-Lehni, Rainer Lehni