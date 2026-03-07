Bundesvorstand tagte in München
Der Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hielt seine Frühjahrssitzung am 7. März 2026 im Haus des Deutschen Ostens in München ab. Unter der Tagungsleitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni wurden aktuelle Verbandsfragen erörtert, der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl und weitere Vorhaben geplant. Als Gast wurde Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, begrüßt (siehe Bericht des Bundesaussiedlerbeauftragten Dr. Bernd Fabritius auf dessen Homepage).
Fotos: Siegbert Bruss