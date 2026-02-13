„Mojo Times“ begeistert beim Konzert in Untermeitingen
Die Musikband „Mojo Times“ hat sich bei ihrem zweiten Konzert am 24. Januar 2026 im Club „Four Corners“ in Untermeitingen selbst übertroffen. Am 22. März 2025 hatte sie im selben Club erfolgreich debütiert und begeisterte nun das vorwiegend siebenbürgische Publikum mit einer noch reiferen und geschlossenen Leistung. Mojo Times besteht aus Erhard Hügel (Eri), Karl Pitters (Karlutz) und Michael Schneider (Misch) – drei erfahrenen siebenbürgischen Musikern, die auf der Bühne mit Routine, Spielfreude und spürbarer Präsenz agierten. Country-Songs bildeten die Basis des Programms, die durch Americana, Rhythm-and-Blues-Elemente und Rock mit klarer Kante ergänzt wurden.
Lesen Sie einen Bericht über das Konzert der Musikband "Mojo Times" in Untermeitingen in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 13. Februar 2026.
Fotos: Erwin Anthofer (1-35), Robert Sonnleitner (36-40)