



13. Februar 2026

Ein Abend zwischen Country, Groove und Rock

Die Musikband „Mojo Times“ hat sich bei ihrem zweiten Konzert am 24. Januar im Club „Four Corners“ in Untermeitingen selbst übertroffen. Am 22. März 2025 hatte sie hier erfolgreich debütiert und begeisterte nun das vorwiegend siebenbürgische Publikum mit einer noch reiferen und geschlossenen Leistung. Im ausverkauften Club reichten die regulären Sitzplätze nicht aus, zusätzliche Tische wurden sogar auf der Tanzfläche aufgestellt.

Mojo Times begeistert durch Live-Atmosphäre, Nähe zum Publikum und beste Stimmung im „Four Corners“, von links: Karlutz Pitters, Michael Schneider und Erhard Hügel. Foto: Robert Sonnleitner Mojo Times besteht aus Erhard Hügel (Eri), Karl Pitters (Karlutz) und Michael Schneider (Misch) – drei erfahrenen siebenbürgischen Musikern, die auf der Bühne mit Routine, Spielfreude und spürbarer Präsenz agierten. Alle drei übernahmen Gesang, was dem Abend eine besondere Dynamik und Abwechslung verlieh. Als neues Bandmitglied löst Michael Schneider (Gitarre, Schlagwerk, Blues Harp) den Schlagzeuger Crispin Pitters Lutsch ab, der die Band verlassen hat, um sich seiner Familie zu widmen.



Musikalisch präsentierte sich die Band bewusst stiloffen. Country-Songs bildeten die Basis des Programms, die durch Americana, Rhythm-and-Blues-Elemente und Rock mit klarer Kante ergänzt wurden. Diese gelungene Mischung prägte den Abend und machte deutlich, dass Mojo Times nicht in festen Genregrenzen denkt, sondern unterschiedliche Stile zu einem stimmigen Gesamtbild verbindet.



Einen besonderen Stellenwert hatten dabei eigene Songs von Erhard Hügel (Akustikgitarre, E-Gitarre, Dobro), die noch aus der Zeit der „Cripple Creek Band“ stammen und bei denen er als Autor oder Mitautor maßgeblich beteiligt war. Diese Titel wurden nun in neuer Besetzung wieder live gespielt. Dazu gehörten unter anderem „After Last Night“ und „Happy Hours in Heaven“, die Erhard Hügel persönlich sang und interpretierte. Ergänzt wurde das Programm durch bekannte Songs und eigenständige Arrangements, darunter „Boys of Summer“ von Don Henley, Titel der Bellamy Brothers, „Tougher Than the Rest“ von Bruce Springsteen (in einer Country-orientierten Version), „Purple Rain“ von Prince, Songs von Queen, Lady Antebellum sowie Klassiker von Johnny Cash, Eagles und The Police.



So entstand ein abwechslungsreicher Konzertabend, der verschiedene Stilrichtungen miteinander verband und beim Publikum sehr gut ankam. Die Atmosphäre war dicht, lebendig und von Beginn an von großer Nähe zwischen Band und Publikum geprägt. Die Übergänge wirkten sicher, das Zusammenspiel war präzise, und auch in ruhigeren Momenten blieb die Aufmerksamkeit im Raum erhalten. Viele Gäste blieben bis zum Schluss, hörten konzentriert zu und suchten immer wieder den direkten Kontakt zur Band.



„Der Abend im Four Corners war für Mojo Times mehr als ein weiterer Konzerttermin. Er spiegelte die Entwicklung der Band wider – hin zu einem klaren musikalischen Profil, getragen von Erfahrung, Offenheit und ehrlicher Livemusik. Ein Konzert, das uns nicht nur durch Effekte, sondern auch durch Atmosphäre und Nähe in Erinnerung bleiben wird“, erklärt Erhard Hügel gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung. Die neue Musikband kann für besondere Anlässe gebucht werden – sei es ein Geburtstag, ein Straßen- oder Vereinsfest, eine Tanzveranstaltung oder ein Konzertabend. Kontakt: Erhard Hügel, Telefon: (0151) 72004611, E-Mail: info[ät]mojo-times.de. Mojo Times besteht aus Erhard Hügel (Eri), Karl Pitters (Karlutz) und Michael Schneider (Misch) – drei erfahrenen siebenbürgischen Musikern, die auf der Bühne mit Routine, Spielfreude und spürbarer Präsenz agierten. Alle drei übernahmen Gesang, was dem Abend eine besondere Dynamik und Abwechslung verlieh. Als neues Bandmitglied löst Michael Schneider (Gitarre, Schlagwerk, Blues Harp) den Schlagzeuger Crispin Pitters Lutsch ab, der die Band verlassen hat, um sich seiner Familie zu widmen.Musikalisch präsentierte sich die Band bewusst stiloffen. Country-Songs bildeten die Basis des Programms, die durch Americana, Rhythm-and-Blues-Elemente und Rock mit klarer Kante ergänzt wurden. Diese gelungene Mischung prägte den Abend und machte deutlich, dass Mojo Times nicht in festen Genregrenzen denkt, sondern unterschiedliche Stile zu einem stimmigen Gesamtbild verbindet.Einen besonderen Stellenwert hatten dabei eigene Songs von Erhard Hügel (Akustikgitarre, E-Gitarre, Dobro), die noch aus der Zeit der „Cripple Creek Band“ stammen und bei denen er als Autor oder Mitautor maßgeblich beteiligt war. Diese Titel wurden nun in neuer Besetzung wieder live gespielt. Dazu gehörten unter anderem „After Last Night“ und „Happy Hours in Heaven“, die Erhard Hügel persönlich sang und interpretierte. Ergänzt wurde das Programm durch bekannte Songs und eigenständige Arrangements, darunter „Boys of Summer“ von Don Henley, Titel der Bellamy Brothers, „Tougher Than the Rest“ von Bruce Springsteen (in einer Country-orientierten Version), „Purple Rain“ von Prince, Songs von Queen, Lady Antebellum sowie Klassiker von Johnny Cash, Eagles und The Police.So entstand ein abwechslungsreicher Konzertabend, der verschiedene Stilrichtungen miteinander verband und beim Publikum sehr gut ankam. Die Atmosphäre war dicht, lebendig und von Beginn an von großer Nähe zwischen Band und Publikum geprägt. Die Übergänge wirkten sicher, das Zusammenspiel war präzise, und auch in ruhigeren Momenten blieb die Aufmerksamkeit im Raum erhalten. Viele Gäste blieben bis zum Schluss, hörten konzentriert zu und suchten immer wieder den direkten Kontakt zur Band.„Der Abend im Four Corners war für Mojo Times mehr als ein weiterer Konzerttermin. Er spiegelte die Entwicklung der Band wider – hin zu einem klaren musikalischen Profil, getragen von Erfahrung, Offenheit und ehrlicher Livemusik. Ein Konzert, das uns nicht nur durch Effekte, sondern auch durch Atmosphäre und Nähe in Erinnerung bleiben wird“, erklärt Erhard Hügel gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung. Die neue Musikband kann für besondere Anlässe gebucht werden – sei es ein Geburtstag, ein Straßen- oder Vereinsfest, eine Tanzveranstaltung oder ein Konzertabend. Kontakt: Erhard Hügel, Telefon: (0151) 72004611, E-Mail: info[ät]mojo-times.de. S. B.

Schlagwörter: Band, Musik, Auftritt

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.