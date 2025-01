Mundartgedichte zum Anhören und Mitlesen auf Siebenbuerger.de

Die Vorgeschichte

Marianne Gross ist seit Kurzem nicht mehr unter uns, doch ihre Aufnahme hält die Erinnerung wach. Foto: Dankwart Gross

Vom 15. November 2005 an betreuten Hanni Markel und Bernddieter Schobel die „Sachsesch Wält“ in der Siebenbürgischen Zeitung. In dieser Rubrik stellten sie in regelmäßigen Abständen Mundarttexte von alten und zeitgenössischen Autoren vor. Während die Germanistin Hanni Markel vor allem Sprache und Rechtschreibung im Blick hatte, war Pfarrer Bernddieter Schobel insbesondere für die Einholung, die Auswahl und den Kommentar der Texte sowie den Kontakt mit den Autorinnen und Autoren zuständig. Seit Hanni Markels Tod im März 2023 führt Bernddieter Schobel die Rubrik alleine fort.Ein wichtiger Meilenstein war das Jahr 2010, als gemeinsam mit dem ­damaligen Bundeskulturreferenten Hans-Werner Schuster das Buch „Sachsesch Wält – Mundarttexte aus der Siebenbürgischen Zeitung“ herausgegeben wurde, welches die Texte aus fünf Jahren in einem Band sammelte. Die 750 Exemplare des Buches sind mittlerweile verkauft, und nach 15 Jahren stellt sich die Frage, ob es nicht einen Band 2 der „Sachsesch Wält“ geben sollte, der die ab 2011 erschienenen Texte enthält.Zwischenzeitlich häuften sich jedoch die Rückmeldungen, dass die Leserschaft auch Audioaufnahmen wünscht. Erste erfolgreiche Versuche waren die Aufnahmen von Ernst ­Gyöngyösis „De Zet vergauht …“ durch Gudrun Wagner ( www.siebenbuerger.de/go/924U ) und von Oswald Kesslers „Härwestlied mät Saksentrefen Meschen 2022“ durch ihn selbst ( www.siebenbuerger.de/go/925U ). Diese beiden Gedichte, so wie sie von den Webmastern auf Sieben­buerger.de aufbereitet wurden, sind in der Kombination von Ton und Schrift tatsächlich eine große Bereicherung. Als Bundeskulturreferentin habe ich diese Idee aufgenommen und fortgeführt. Da Papier geduldig und die Aufnahmetechnik heutzutage für jedermann ziemlich gut zugänglich ist, wurde das Vorhaben, einen zweiten gedruckten Band der „Sachsesch Wält“ herauszugeben, vorerst verschoben, und als Erstes eine Online-Datenbank mit Texten und Audioaufnahmen in Angriff genommen.Dank einer Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales konnte das Mundartprojekt realisiert werden. Während Webmaster Gunther Krauss die Datenbank konzipierte und programmierte, schrieb Dagmar Seck die Autorinnen und Autoren an, in Einzelfällen auch deren Nachfahren, und bat sie darum, die Gedichte aus dem Zeitraum 2011 bis 2023 einzulesen. Manchmal wurden hierfür professionelle Mikrofone und Aufnahmegeräte benutzt, sehr häufig tat es aber auch einfach das Handy, sodass über WhatsApp zahlreiche gereimte Sprachnachrichten beim Bundeskulturreferat eingingen.Außer den Gedichttexten wurden auch die Worterklärungen und kulturhistorischen Kommentare aus der Siebenbürgischen Zeitung in die Datenbank eingegeben. Liegt eine hochdeutsche Übertragung vor, wurde jene ebenfalls hinzugefügt. Daneben gibt es zu jeder Autorin, jedem Autor eine eigene Seite mit biografischen Angaben.Zu finden sind die Gedichte entweder über die Namen ihrer Schöpfer oder geordnet nach der jeweiligen Ortsmundart. Bei manchen Texten wurde jedoch davon abgesehen, ihnen einen speziellen Ort zuzuordnen: Es passiert nicht selten, dass Sprecher des Siebenbürgisch-Sächsischen ihre ursprüngliche Mundart an die der städtischen Zentren angleichen, um besser verstanden zu werden. Auch haben sich in manchen Familien Familiendialekte entwickelt, die nicht klar zuordenbar sind.Ob nun eine Ortsmundart zugewiesen wurde oder nicht, in jedem Fall kann es sein, dass Leserinnen und Leser sich Fragen zur verwendeten Rechtschreibung stellen. Wer sich mit diesem Thema eingehender auseinandersetzen will, dem seien Hanni Markels Ausführungen „Rechtschreibung siebenbürgisch-sächsischer Mundarttexte. Richtlinien und Praxis“ empfohlen: www.siebenbuerger.de/go/926U Wenn man in München in seinem Büro sitzt und sich Projekte ausdenkt, für die man am Ende die Hilfe von rund 30 zumeist unbekannten Personen benötigt – da kommen einem durchaus einige Zweifel: Haben die Autoren und ihre Familien überhaupt Lust mitzumachen? Melden sich am Ende vielleicht nur fünf Personen zurück? Klappt das technisch und werden die Aufnahmen gut genug? Muss man bundesweit zwei Dutzend Helfer mit Mikrofonen ausschwärmen lassen? Wie sich schnell herausstellte, waren alle Sorgen umsonst und die Bereitschaft sich einzubringen überwältigend. Vielmehr noch: Viele Leute zeigten sich gerührt und geehrt mitzumachen.Doris Hutter war das „Versuchskaninchen“ und half mit wertvollen Kontakten aus. Misch Kenst schickte bereits Aufnahmen, als erst ein Bruchteil der Autoren auf der Liste kontaktiert war. Agnetha Feierabend stellte sich als Verwandte der Bundeskulturreferentin heraus. Katharina Kessel überzeugte genauso wie Hans Otto Tittes mit ihrer Akribie. Franz Buhn stellte kritische Fragen zur Zukunft der Mundart, lieferte aber trotzdem zuverlässig Material. Günther Schuster öffnete die Augen für das unheimlich aktive mundartliche Treiben der Mediascher bis heute. Adele Krestel spiegelte die Freude ihrer Mutter Johanna während der Aufnahme. Helmuth Zink beeindruckte mit seiner sonoren Radio-Moderatoren-Stimme. Oswald Kessler weitete den Blick für die Mundartdichtung allgemein. Diese Aufzählung könnte noch lange weitergehen, jeder einzelne Kontakt hat Spuren hinterlassen.Hörbare Spuren gibt es dank dieses Projekts nun auch von Marianne Gross: Anfang 2025 musste unter ihrem Namen ein Todesdatum in die Datenbank eingefügt werden. Wie schön, dass letztes Jahr die Stimme der damals 96-Jährigen noch festgehalten werden konnte. Auch ein Foto von der Aufnahme gibt es, und es drückt einiges aus: die Konzentration und Freude der Autorin bei der Aufnahme, die Mischung von Früher (beschriebener Brauch im Gedicht) und Heute (sichtbare Aufnahmetechnik), und nicht zuletzt die nachbarschaftliche Hilfe durch Dankwart und Walther Gross, der ihren Beitrag zum Projekt erst möglich gemacht hat.Wilfried Römer und Grete Menning gehören zu denen, die ihre Gedichte vor langem selbst eingelesen haben und dem Kulturreferat direkt zukommen ließen. Roland Widmanns Feiertagsgrüße gehen regelmäßig per WhatsApp auf Wanderschaft. Diese Beispiele zeigen: Nicht nur wer schreibt, der bleibt. Sondern auch wer spricht, verschwindet nicht.Was die nächsten Mundartprojekte des Verbandes im Internet sein könnten, steht noch in den Sternen. Da eine gewisse Qualität, Ordnung und Einheitlichkeit angestrebt werden, damit am Ende alle Beiträge auffindbar und möglichst verständlich sind, sind gründliche Überlegungen und Zeit nötig. Trotzdem kann man jede Autorin, jeden Autor nur dazu aufrufen, die eigenen Gedichte auch „auf Band“ aufzunehmen. Mit einem Handy ist das heute einfach, und es hält noch deutlich mehr Informationen über die Mundart fest, als ein Buch es kann, nämlich die Aussprache und die Sprachmelodie. Wen die Aufnahmen eines Tages erfreuen werden, wird sich zeigen.Am Online-Projekt „Sachsesch Wält“ wird noch herumgefeilt, einiges muss ausgebessert oder hinzugefügt werden. Darüber hinaus ist eine Buchpublikation mit CD und/oder Verweis auf die Aufnahmen im Internet eine Option. Eine Kooperation mit Radio Siebenbürgen ist bereits in Planung.Ein Projekt ergibt tatsächlich nicht selten ein anderes, und so war es auch hier: Angelika Meltzer konnte für die neue Mundart-Rubrik „Hegt wird gesangen!“ , in der sie unzählige siebenbürgisch-sächsische Lieder präsentiert, auf die eben erst fertiggestellte Datenbank zugreifen und ihre Lieder dort einspeisen.Der Verband macht weiter, hält fest, dokumentiert und bietet an. Er folgt dabei sehr gerne den Worten Wolfgang Binders, der die Haltung seiner Mutter Frida Binder-Radler wie folgt beschreibt: „Wenn auch nur ein Mensch etwas von ihr lesen werde und dabei Freude empfinde, hätte sie nicht umsonst geschrieben.“ Die Online-Projekte auf Siebenbuerger.de sorgen hoffentlich dafür, dass noch viel mehr Menschen Freude an den Gedichten und Liedern haben, und das noch für lange Zeit.

