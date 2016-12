Deutschland aktuell

Nadja Atwal, geboren bei Kiel(politische Kommentatorin in USA) bei Talkshows in D.: "...Wenn ich mir anschaue, wie sich CDU und SPD gegenüber Trump positioniert haben, dann muss ich sagen, diese Parteien sind für mich absolut unwählbar. Das war die reinste Volksverhetzung." "Die Linken sind ja nur für die Meinungsfreiheit, so lange es um ihre Meinung geht..." Bei den anderen Parteien, ebenso.





Link



Zwischen anderen Lesern habe ich auch meine Gedanken vor mehr als 4 Stunden gepostet. Da inzwischen spätere Kommentare veröffentlicht wurden, habe ich der Zeitung mitgeteilt, mein Kommentar wo anders zu veröffentlichen.



"getkiss13 • vor 13 Minuten



(Noch ein wenig Geduld, die Genehmigung durch sz.de steht noch aus.)

Da der SZ mein Kommentar vor 4 Stunden nicht gefällt und ihn nicht veröffentlicht, werde ich ihn halt anderswo veröffentlichen. So viel zur Lauterkeit von Redaktionen, die nur bis zur eigenen Nasenspitze gucken und einen Spiegel scheuen."



Was schrieb ich denn?



"getkiss13 vor 4 Stunden

Ausstehend

Sowohl die Politikerkaste, das Kommentarpublikum, die Presse, etc., verhalten sich wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen.

Die Politiker müssen sofort irgend eine alleinseligmachende Lösungstheorie anbieten auf ein (chaotisch und unerwartet) auftretendes Ereignis. Dann bringen Sie auch noch rührende Beileidbekundungen den Opfern, wohl wissend, dass Sie deutsches Militär zum Kämpfen ins Ausland schicken und die herlaufenden Opfern dieser Auseinandersetzungen wahllos und unkontrolliert in das Land lassen.

Das wir die Kriegserklärung des IS nicht anerkennen, weil von keinem regulären Staat oder Armee stammend ist ja wurscht, rein formal: Der Kriegszustand ist faktisch und praktisch bestehend.



In der Sache agiert die EU ebenso, zerrupft, unschlüssig, die Länder beachten die von Ihnen getroffenen Vereinbarungen (Teils mit Recht) nicht. Ungarn, Kroaten und Slowenen sollen keine Zäune aufstellen, aber zusammen mit Griechen und Italienern die Flüchtlinge selbst aufnehmen und Versorgen. Dafür, dass sie die Ströme stoppten werden sie auch noch beschimpft...

Die Presse agiert Teils beschwichtigend, beruhigend, Teils verharmlosend, schon seit Anfang der Flüchtlingskrise. Was haben Sie für Lobeshymnen geschrieben, wie hatten Sie Probleme unter den Teppich gekehrt. Alle Miteinander bekämpfen an statt der Probleme: Fake News. Die Flüchtlinge werden zu einer qualifizierten Mitarbeiterarmee deklariert, dabei ist nur ein kleiner Bruchteil in Lohn und Brot, die meisten sind noch nicht, oder werden schleppend anerkannt: wundert sich noch Jemand dass da Leute einfach durchdrehen in einer zwanghaft vorhandenen Massenunterkunft. Wer nur die migrierenden Massen sah im Fernsehen, sah den Großteil als junge Männer laufend, ev. Kinder als "Erpressungschilder" hochhaltend....

Und das kommentierende Zeitungspublikum? 50 Zuschriften mit 200 Meinungen...."



Weitere Kommentare meinerseits sind überflüssig.....von wegen objektiver Berichterstattung durch SZ.... Die Süddeutsche Zeitung möchte die Gedanken der Leser zum Anschlag in Berlin kennen.Zwischen anderen Lesern habe ich auch meine Gedanken vor mehr als 4 Stunden gepostet. Da inzwischen spätere Kommentare veröffentlicht wurden, habe ich der Zeitung mitgeteilt, mein Kommentar wo anders zu veröffentlichen."getkiss13 • vor 13 Minuten(Noch ein wenig Geduld, die Genehmigung durch sz.de steht noch aus.)Da der SZ mein Kommentar vor 4 Stunden nicht gefällt und ihn nicht veröffentlicht, werde ich ihn halt anderswo veröffentlichen. So viel zur Lauterkeit von Redaktionen, die nur bis zur eigenen Nasenspitze gucken und einen Spiegel scheuen."Was schrieb ich denn?"getkiss13 vor 4 StundenAusstehendSowohl die Politikerkaste, das Kommentarpublikum, die Presse, etc., verhalten sich wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen.Die Politiker müssen sofort irgend eine alleinseligmachende Lösungstheorie anbieten auf ein (chaotisch und unerwartet) auftretendes Ereignis. Dann bringen Sie auch noch rührende Beileidbekundungen den Opfern, wohl wissend, dass Sie deutsches Militär zum Kämpfen ins Ausland schicken und die herlaufenden Opfern dieser Auseinandersetzungen wahllos und unkontrolliert in das Land lassen.Das wir die Kriegserklärung des IS nicht anerkennen, weil von keinem regulären Staat oder Armee stammend ist ja wurscht, rein formal: Der Kriegszustand ist faktisch und praktisch bestehend.In der Sache agiert die EU ebenso, zerrupft, unschlüssig, die Länder beachten die von Ihnen getroffenen Vereinbarungen (Teils mit Recht) nicht. Ungarn, Kroaten und Slowenen sollen keine Zäune aufstellen, aber zusammen mit Griechen und Italienern die Flüchtlinge selbst aufnehmen und Versorgen. Dafür, dass sie die Ströme stoppten werden sie auch noch beschimpft...Die Presse agiert Teils beschwichtigend, beruhigend, Teils verharmlosend, schon seit Anfang der Flüchtlingskrise. Was haben Sie für Lobeshymnen geschrieben, wie hatten Sie Probleme unter den Teppich gekehrt. Alle Miteinander bekämpfen an statt der Probleme: Fake News. Die Flüchtlinge werden zu einer qualifizierten Mitarbeiterarmee deklariert, dabei ist nur ein kleiner Bruchteil in Lohn und Brot, die meisten sind noch nicht, oder werden schleppend anerkannt: wundert sich noch Jemand dass da Leute einfach durchdrehen in einer zwanghaft vorhandenen Massenunterkunft. Wer nur die migrierenden Massen sah im Fernsehen, sah den Großteil als junge Männer laufend, ev. Kinder als "Erpressungschilder" hochhaltend....Und das kommentierende Zeitungspublikum? 50 Zuschriften mit 200 Meinungen...."Weitere Kommentare meinerseits sind überflüssig.....von wegen objektiver Berichterstattung durch SZ....