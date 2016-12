Deutschland aktuell

Warum bei der Polizei in Berlin der Frust steigt





Bei immer mehr Polizisten in der Hauptstadt steigt der Frust. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.



Man müsse ernsthaft über mehr Videoüberwachung an Orten sprechen, wo viele Menschen zusammenkämen.

Menschen von Straftaten abhalten könne man nur mit mehr Polizisten, angemessenen Strafen, der richtigen Sozialisierung.



