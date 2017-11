8. November 2017, von 21.05-22.00 Uhr im Hörfunkprogramm Bayern 2 (in der Reihe "Dossier Politik") zum Thema "'Heimat' und das Kalkül der Politik".



Geplante Sendungsbeiträge:



- Was ist Heimat, und wie wichtig ist sie? Politische Stimmen aus dem bayerischen Oberland.



- Ein Rundgang durchs bayerische Heimatministerium.



- Warum ist Heimat wieder hip? Ein Interview mit Rapper Monaco F



- Die Grünen und der Heimatbegriff - eine schwierige Annäherung.



Studiogast ist Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und Buchautor ("Die neuen Deutschen").

Weitere Informationen zur Sendung (u.a. Podcast):

