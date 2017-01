„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Was nun? Im Mittelmeer lassen wir sie schon ersaufen. In Deutschland zündeln wir und brennen ihre Unterkünfte nieder. Wer kann unterscheiden wer gut oder böse ist, unter den Asylanten ? Diese ohnehin schwierige Aufgabe, kann nur unter einer geordneten Zuwanderung geschehen. Wer glaubt dass höhere Zäune an den Grenzen Europas das Problem lösen könnte, wird bitter enttäuscht werden. Sie werden trotzdem einen Weg finden, in die EU. Aber dann wird keiner mehr wissen, wer wirklich zu uns kommt.

Gustavo schrieb:



Mal abgesehen davon, dass ich noch keinen Migrant ersaufen ließ, keine Unterkunft angesteckt und dass deutsche Behörden sowieso nicht wissen wer gekommen ist und wer noch kommt, frage ich:



Was also schlagen Sie vor, werter Gustavo?



Ihren Ausführungen sehe ich mit außerordentlichem Interesse entgegen.



MfG.