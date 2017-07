SbZ-Kommentarfunktion nur für Mitglieder des Verbandes

e.h.: Ein bisschen fernab vom Thema, das bedauerliche Schicksal des Otto Warmbier in obiges Thema einzubringen :-( aber was tut man nicht alles, um von den eigentlichen Schweinereien abzulenken...gefällt es Ihnen eigentlich was sich in Rumänien gerade abspielt? Wann sind denn auch die rumänischen Geheimdienste endlich soweit sich zum Wohle des Landes einzusetzen, was meinen Sie dazu?