SbZ-Kommentarfunktion nur für Mitglieder des Verbandes

Das war mir klar @ Kokel, dass du dich nicht zu diesem Thema äußern wirst...bist ja auch einer von denen, der die Leute aufgrund des Alters beleidigt...obwohl du selber in Rente bist ;-)...alles ist relativ, mein Lieber...es gibt Leute, die werden schon alt geboren....



Vielleicht kannst du mir meinen Staus erklären: Ich bin HOG-Mitglied, diese ist wiederum Mitglied im Verband. Darf ich mich dann deiner Meinung nach äußern, oder willst du hier alles nur für dich in Anspruch nehmen?



Ich ueberlege Mitglied zu werden, solald die Zustände im Verband sich bessern. Deswegen schaue ich ab und zu mal rein und nehme mir die Freiheit meine Meinung zu sagen, in der Hoffnung das sich was tut. Solange sich Leute so aufführen, als sei der Verband ein Privateigentum, habe ich noch Zeit darueber nachzudenken.