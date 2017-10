Die Flüchtlingsproblematik

Guck mal, man muss sie nur ein bisserl provozieren, sofort sind sie Alle einig "Vaterland" im Duktus von Göbbels!

Da mögen doch einige Recht haben: Es sind fast 85 Jahre vergangen seit das "1000-Jährige" ausgerufen wurde, das 12 Jahre dauerte, gelernt haben sie nichts.



Der große internationalistische "Unternehmer" benennt einen "Krüppel", der andere geht ins familiäre, trotz "der Fliege auf dem Hut", ein anderer meint, Tributzahlung sei nicht ehrenrührig, dessen Verweigerung und Duldung der Übermacht schon, der Dritte zweifelt erst am Urteilsvermögen, dann aber kommt ihm in den Sinn "Blut wird nicht zu Wasser" und wenn dann doch einer sie erinnert an das "kommen und gehen" von Machthabern und das Reich Gottes, wenden sie sich fast einmütig gegen ihn.



Interessant, die Nazis "liebten" die Christen auch nicht....die KZ waren voll (auch mit Katholiken oder Evangelischen Priestern).