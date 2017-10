Die Flüchtlingsproblematik

Was Argumente oder Fakten betrifft, die dir hier schon reichlich präsentiert worden sind, bist du beratungsresistent @ Bäffelkeah, aber die Geschichte wird dir die Augen öffnen, früher oder später. Nichts ist heilsamer als die Wahrheit. Das kann dann aber sehr schmerzhaft werden wenn dein linkes Weltbild zusammenbricht, wenn du auf einmal von der Schariapolizei fünfmal am Tag zum Gebet rausgeprügelt wirst und die Frauen in deiner Familie in einer Burka rumlaufen müssen.



Was die Flüchtlinge anbetrifft, sehe ich das genau wie gerri. Arbeit hat noch keinem geschadet. Es gibt jedem Menschen ein Gefühl von Nützlichkeit und das er sein Brot selber verdient hat, und es lenkt ihn ab von Dummheiten.



Es gibt in den Städten und Gemeinden genug Arbeiten wo sie bis ihr Status geklärt ist, eingesetzt werden könnten zur Unterstützung der dortigen Mitarbeiter. Selbstverständlich dürfen dadurch nicht die Arbeitsplätze der Stadtmitarbeiter wegfallen. Ob das jetzt die Stadtbauhöfe sind, oder Stadtreinigung oder andere Bereiche, das kann vor Ort nach Bedarf entschieden werden. Und es redet auch keiner von Arbeitslagern oder kaputtarbeiten, wie du das hier völlig überspitzt dargestellt hast.



Und wenn wir den Frieden in unserem Lande auf Dauer sichern wollen, müssen alle denen laut Gesetz kein Asyl bei uns zusteht, sofort in ihre Länder zurückgeschickt werden. Wir sind nicht das Weltsozialamt.

In den Ländern aus denen die Flüchtlinge gekommen sind, musste auch jeder arbeiten um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wieso soll das hier bei uns anders sein.



Damit würde sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen trennen, und man wüsste sehr schnell wen man da vor sich hat.



Und was die angebliche Integration der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt angeht, da ist bei allen Beteiligten ziemlich große Ernüchterung eingetreten. Die sogenannten Fachkräfte die uns Angela Merkel ins Land geholt hat, haben sich zu einem sehr großen Teil als Analfabethen entpuppt ohne jegliche Qualifizierung. Es wird mit Millionen an Steuergeldern, ziemlich erfolglos versucht welche zu produzieren, und wenn sie dann endlich ans arbeiten kommen, haben sehr viele kein Durchhaltevermögen.



Ausser Spesen nichts gewesen, kann man ernüchtert sagen.



Habe hier einen guten Link gefunden.



https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/ernuechternde-bilanz-von-handwerk-und-industrie-fluechtlinge-als-arbeitskraefte-bringen-nichts-8441908.html