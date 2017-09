Die Flüchtlingsproblematik

hey, paveluţu, fühlst du dich auf den schlips getreten? was soll ich nicht verstanden haben? ich wollte dir nur klar machen dass eben nur (deutsche)aussiedler und eben keine asylanten einen vertriebenenausweis erhalten und man die beiden nicht gleichstellung sollte. für mich gibt es da schon einn gewaltigen unterschied! das du das weißt war mir auch klar. aber eben das war, zu recht, der vorteil von getkiss, meiner, deiner und wahrscheinlich auch bei den meisten die hier schreiben!



indem du dein unwissen hier preis gibst.



machst du mit der aussage...



vom ersten tag an in der bundesrepublik berechtigt war, sich eine stelle zu suchen.



...auch(vom ersten tag)! aber ich weiß wie du es meinst, eben ein wenig überspitzt, wie ich es auch getan habe und dachte du würdest es schnallen...



nichts für ungut...