Meinungsfreiheit / Zensur?

Die ehemalige BdV-Präsidentin Erika Steinbach beklagt sich am 8.11.2017 in ihrem Twitter-Account:

Ich glaubte, in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit zu leben. Jetzt stelle ich fest, dass Meinungsfreiheit auch in Deutschland der Zensur unterliegt

Und twittert weiter: "Eigentlich unglaublich! Twitter mokiert sich über einen Post von mir mit einem Artikel der WELT. Darin wird berichtet, dass 30.000 abgelehnte Asylbewerber nicht aufgefunden werden können. Besonders bemerkenswert, dass auch Maßnahmen ergriffen werden können wenn keine Hassinhalte vorhanden sind."



Twitter hatte Erika Steinbach zuvor informiert:



"Sehr geehrte(r) Twitter Nutzer(in),



wir möchten Ihnen mitteilen, dass bestimmte Inhalte in Ihrem Twitter-Account @SteinbachErika als mögliche Verletzungen unserer Richtlinie zu Hass schürendem Verhalten markiert wurden ..." Und twittert weiter: "Eigentlich unglaublich! Twitter mokiert sich über einen Post von mir mit einem Artikel der WELT. Darin wird berichtet, dass 30.000 abgelehnte Asylbewerber nicht aufgefunden werden können. Besonders bemerkenswert, dass auch Maßnahmen ergriffen werden können wenn keine Hassinhalte vorhanden sind."Twitter hatte Erika Steinbach zuvor informiert:"Sehr geehrte(r) Twitter Nutzer(in),wir möchten Ihnen mitteilen, dass bestimmte Inhalte in Ihrem Twitter-Account @SteinbachErika als mögliche Verletzungen unserer Richtlinie zu Hass schürendem Verhalten markiert wurden ..."