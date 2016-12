Pressespiegel

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



getkiss Erstellt am 06.12.2016, 14:45 Uhr

Der frühere Staatschef Traian Băsescu reagierte vehement auf Szijjártós Verbot und forderte die umgehende Ausweisung des ungarischen Botschafters in Bukarest sowie die Abberufung des rumänischen, im Nachbarland akkreditierten Botschafters.

Als er noch im Amt war, gab er sich "Staatsmännisch".

Jetzt "dă arama pe faţă"....nationalist-schowinistisch durch und durch, möchte anderen Staaten die diplomatische Usancen vorschreiben, in der Republik Moldau Wahlresultate festschreiben. Und Zuhause hat seine Minipartei Wahlumfragen am Rand der Zulassungsgrenze...



Christian Schoger Erstellt am 07.12.2016, 14:03 Uhr





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Bildung der neuen Regierung erst nach Weihnachten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Wahlkampf: Personalien statt Projekte und Visionen / Künftiger Premier bleibt das Hauptthema dieser Tage



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

14,7 Prozent mehr Umsatz für den Einzelhandel nach zehn Monaten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Als Gemeinschaft haben wir uns immer gegenüber der rumänischen Gesellschaft insgesamt geöffnet“: ADZ-Gespräch mit Ovidiu Ganţ, DFDR-Abgeordneter im rumänischen Parlament



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Milliarden für unbrauchbare IT-Produkte



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentskandidat Ovidiu Ganţ – Tätigkeitsrückblick 2012 – 2016: DFDR-Abgeordneter: Mitglied im Ausschuss des Staatschefs



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Plagiatsvorwürfe gegen PNL-Spitzenkandidaten: Er bleibt auf der Kandidatenliste und soll Unterrichtsminister werden



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Schiltal: Neue Proteste unter Tage



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Vier Flüge täglich zwischen Hermannstadt und München / Lufthansa führt ab dem 4. April 2017 eine zusätzliche Verbindung ein



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Schulerau: Start in die neue Ski-Saison



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Urteil für Vişinescu nicht aufgehoben



Wirtschaftsblatt:

Rumäniens Eurozone-Beitritt erst in 20 Jahren möglich



Freie Presse:

Warum Frankenberger Schüler nach Rumänien reisen



Focus:

Ungarn verlässt internationale Anti-Korruptions-Initiative



Focus:

Christian Schoger Erstellt am 08.12.2016, 10:42 Uhr





Neue Zürcher Zeitung:

Rumäniens Sozialdemokraten vor den Wahlen: Renaissance der Schamlosen



Tiroler Tageszeitung Online:

Parlamentswahl in Rumänien - Votum gegen Korruption?



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Modernisierungsarbeiten werden ausgeschrieben: 3,1 Milliarden Lei für neue Eisenbahninfrastruktur zwischen Schäßburg und Kronstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Kaiserbäder vor dem Einsturz: Rathaus Herkulesbad sind Hände und Füße gebunden



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Lucian-Blaga-Universität: Nachhilfestunden in Rumänisch



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Kronstadt hat etwas Melancholisches“: Die deutsche Lyrikerin Nadja Küchenmeister zu Gast beim Deutschen Kulturzentrum



Volksfreund.de:

Flugplan 2017: Ryanair wird nach Rumänien, Tanger und auf die Azoren fliegen



World Wide Fund For Nature:

Causa Schweighofer: FSC verhängt Bewährung für Zertifikate / WWF fordert sofortige und konkrete Maßnahmen / Die Umweltschützer hatten immer wieder über illegale Machenschaften von Schweighofer in Rumänien berichtet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Es war einmal ein Wald / Von: Ralf Sudrigian



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Orthodoxer Kalender mit PSD-Logo



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentswahl: 44 Parteifreie versuchen ihr Glück: Paleologu, Cernea und Udrea unter den Unabhängigen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentskandidat Ovidiu Ganţ – Tätigkeitsrückblick 2012 - 2016



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Mircea Băsescu klagt bei Gericht in Straßburg



Handelsblatt:

NEUE STAATSANWALTSCHAFT FÜR DIE EU: EU-Kommission droht Ungarn und Polen









Christian Schoger Erstellt am 09.12.2016, 10:41 Uhr





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentswahl: Rekordzahl an Wahllokalen im Ausland / Knapp zwei Millionen Stimmzettel stehen bereit



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Wahlen in Zahlen: Kreis Hermannstadt: 370 Wahllokale für rund 378.000 Wähler



Süddeutsche Zeitung:

Ohne Rücksicht auf Skandale: Die Postkommunisten stehen vor einem Sieg bei der rumänischen Parlamentswahl. Dabei scheint es viele nicht zu kümmern, dass die wichtigsten Parteiführer in Affären verstrickt sind



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Überläufertum: 223 Abgeordnete wechselten Partei



Hermannstädter Zeitung:

Nicht selbstverständlich, einen Kandidaten zu haben: DFDR-Spitzenkandidat MP Ovidiu Ganț zu Gast bei der Mitgliederversammlung des DFDH



Hermannstädter Zeitung:

Parlamentswahlen; Ausweise im Eilverfahren; Ökumenisches Konzert; Silvesterparty im Forum; Lufthansa bietet 3 Flüge werktags nach München; Eishotel beim Bulea-See; Radio-Bruk; Uriah Heep an Silvester; Museumsprogramm; Eislaufplatz vor Orangerie



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Siebenbürgen in Berlin: Europastart der Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen“



Hermannstädter Zeitung:

Gegen das Vergessen: Pfarrer Uwe Seidner beim Dialogkreis der EAS



Hermannstädter Zeitung:

Martin Buber-Plakette für Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis



Die Presse:

Orbán sorgt für eine ungarisch-rumänische Verstimmung



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Grafikausstellung im Brukenthalpalais: Daniel Chodowiecki Meister der Illustration



Hermannstädter Zeitung:

Freude an Rätsel und Magie bei der achten Auflage des Hermannstädter Magie-Festivals „Sibiu Magic Show“



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Die heile Welt der Kindheit: Ioana Pârvulescus Roman „Inocenţii“ spielt in Kronstadt



Neue Zürcher Zeitung:

Araber in Rumänien – eine orientalische Liebesgeschichte



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Willst du etwas für dein Land tun?“ Code for Romania programmiert für die Gesellschaft



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Zwischen Fakten und Deutung“: Germanistische Tagung an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Familie Gigină: drei Millionen Euro Schmerzensgeld / Vermögen von General Oprea und Kindern gepfändet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Internationale Anerkennung: Kronstädter Verkehrspolizist Marian Godină in Politico 28-Rangliste



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Viktor Orbán rührt Trommel für Ungarnverband

Christian Schoger Erstellt am 10.12.2016, 07:52 Uhr





Die Presse:

Feldzug gegen „völlig korrupte“ Parteienlandschaft in Rumänien: Die neue Partei Union Rettet Rumänien mischt das Land auf: Am Sonntag könnte sie aus dem Stand drittstärkste Kraft werden.



Deutsche Welle:

Rumänien: Rückfall in Nationalismus und Populismus / Schlammschlacht in den Medien / Umfragen: Sozialdemokraten liegen vorne / "Generation Facebook" will den Wandel



Wiener Zeitung:

Rumänien: Skandale schaden nicht / Postkommunistische Sozialdemokraten vor Wahlsieg in Rumänien / Orbán mischt mit



Das Erste:

Rumänien: Wahlchancen für neue Antikorruptions-Partei



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Premier Cioloş: Wahlempfehlung für Sonntag



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Klaus Johannis: Wichtig, dass jeder wählen geht / Wahlgesetz könnte jedoch verbessert werden



Europe Online Magazine:

Ungarns Premier Orban verstimmt mit Wahlkampfauftritt in Rumänien / Rumäniens Regierungschef Ciolos rief Orban zu mehr Zurückhaltung auf



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rückkehr fast keine Option für Auslandsrumänen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dr. Laura Codruţa Kövesi hat zu wenig abgeschrieben / Die DNA-Chefin kann ihren Titel behalten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Erstes Gespräch zum Mobilitätsplan: Überlegungen zur Süd-Umfahrung, der Wiedereinführung der Straßenbahn in Hermannstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dem Reformationsjahr 2017 gewidmet: Kunstkalender der Kronstädter Evangelischen Honterusgemeinde



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Bau der U-Bahn bis Otopeni soll 2017 beginnen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Vizepräfekt im Kreis Temesch abgesetzt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

IS-Sympathisant im Visier von Ermittlungen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Via carpatica – ein Projekt zur nachhaltigen Regionalentwicklung / Sanften Wandertourismus förder



Bund der Vertriebenen:

60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung - BdV-Leitwort für 2017 ist Bilanz und Auftrag: Erklärung von BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2016



Osthessen News:

"Elftes Gebot: Du sollst dich erinnern": Nach 70 Jahren: Gedenktafel zu Vertriebenentransporten am Gleis 1 des Fuldaer Bahnhofs enthüllt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Kommt, lasst uns singen: Weihnachtskonzert der besonderen Art in Fogarasch



Pester Lloyd:

"Solidarität": Ungarn fordert von EU halbe Milliarde Euro für Eisernen Vorhang



Pester Lloyd:

"Schockierend und zynisch": Ungarn erbost über US-Eimischung in Gerichtsprozess gegen Flüchtling



Die Presse:

Ungarn: "Phase der politischen Korrektheit endet" / Außenminister Péter Szijjártó freut sich über den US-Wahlsieg von Donald Trump, setzt auf ein Tauwetter mit Russland, plädiert für Freihandel und eine EU-Armee – und sieht eine neue Weltordnung heraufdämmern



MiGAZIN

Kollektive Erinnerung: Russen? Deutsche? Russlanddeutsche / Russlanddeutsche wählen zumeist konservativ und sind traditionell der CDU nahe, werden aber zunehmend enttäuscht. Die SPD hat diese Gruppe ohnehin verschlafen. Setzt sich die historische Diskriminierung fort?



RP Online:

Analyse: Bundestagswahl in Putins Visier



Deutsche Welle:

Verfassungsschutz: Bundestagswahl 2017: Russische Desinformation?

Christian Schoger Erstellt am 12.12.2016, 06:32 Uhr





Deutschlandfunk:

Rumänien: Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl



Süddeutsche Zeitung:

Sieg der Sozialdemokraten in Rumänien



ORF:

Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Rumänien / Mitte-Rechts-Partei auf Platz zwei



Neue Zürcher Zeitung:

Rumänien: Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl



RP Online:

PSD holt 47 Prozent: Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Rumänien



Frankfurter Allgemeine Zeitung:

Parlamentswahl in Rumänien: Staatspräsident will Wahlsieger verhindern



Spiegel Online:

Parlamentswahl: Sozialdemokraten gewinnen in Rumänien



ARD Tagesschau:

Abstimmung in Rumänien - Comeback der Sozialdemokraten?



Der Standard:

Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Rumänien: PSD liegt bei rund 47 Prozent – Mitte-Rechts-Partei PNL bei rund 20 Prozent



Deutsche Welle:

Sozialdemokraten gewinnen Wahl in Rumänien - Sogar die absolute Mehrheit ist möglich



Mitteldeutscher Rundfunk:

Parlamentswahl in Rumänien: Sozialdemokraten triumphieren



Zeit Online:

Sozialdemokraten stehen vor klarem Sieg / Wer nun Regierungschef wird, dürfte trotzdem spannend werden



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

PSD klarer Sieger bei Parlamentswahlen



Bild:

Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Rumänien: Noch unklar, ob PSD-Vorsitzende Liviu Dragnea Ministerpräsident wird



20 minuten:

Christian Schoger Erstellt am 29.12.2016, 09:12 Uhr