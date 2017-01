Pressespiegel

Welt:

Die EU ignoriert die Schmierenkomödie in Rumänien



Neues Deutschland:

Bürgerproteste gegen Ombudsmann Ciorbea / Rumäniens Bürgerbeauftragter versucht, ein Gesetz gegen vorbestrafte Politiker zu kippen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentsausschuss zur Kontrolle des SRI gebildet / PSD möchte auch SIE-Ausschuss leiten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Mineriade“-Verfahren: Iliescu nunmehr Beschuldigter / Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea und Grindeanu bei Trump-Einsetzung



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Leistungsbilanzdefizit nach elf Monaten bei 3,4 Milliarden Euro



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dieses ist meine Berufung“: Gespräch mit Deutschlehrerin Dr. Gabriela Adam, stellvertretende Generalschulinspektorin des Kronstädter Kreises



Banater Zeitung:

DER BZ-KOMMENTAR von Werner Kremm: Der EU-Schub



Welt:

Behausung in Frankfurt: Das rumänische Elend auf millionenschwerem Boden



Dattelner Morgenpost:

Lena in Rumänien: Schöne Städte, schlimmes Hostel



MDR:

Straßenkinder in Bukarest - Jonglieren für ein selbstbestimmtes Leben: MDR, Freitag, 20.01.2017, 17:45 Uhr



Merkur:

Seit 60 Jahren verheiratet: „Zusammen stehen wir alles durch“: Schmidts feiern Diamantene Hochzeit / Kennen gelernt haben sich die Schmidts als Jugendliche in ihrem Heimatort Deutsch-Kreuz, das in Siebenbürgen im heutigen Rumänien liegt



Spiegel Online:

Erika Steinbach zu ihrem Fraktionsaustritt "So ist nun die CDU von mir befreit"



Bayernkurier:

Der angekündigte Austritt der konservativen Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach aus der CDU hat bei vielen CSU-Politikern Bestürzung ausgelöst / „Ich teile zwar nicht jede, aber so einige Meinungen meiner Kollegin“, so Bernd Fabritius



Pester Lloyd:

Geduldeter Rassismus: EGMR verurteilt Ungarn zu Schadensersatz an Roma



Legal Tribune Online:

