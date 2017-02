Pressespiegel

3sat:

Hans-Christian Maner über Rumänien: Kulturzeit-Gespräch mit dem Historiker: Die Proteste in Rumänien führten bereits zum Rücktritt des Justiz- und des Handelsministers. Wir sprechen mit dem Historiker und Osteuropa-Experten Hans-Christian Maner



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Grindeanu dementiert Zerwürfnis mit Dragnea / PSD-Chef: „Es gibt keinen Bruch in der Partei“



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Oberhaus verabschiedet Eilverordnung Nr. 14 / Umstrittener Eilerlass 13 bleibt indes in der Schwebe



Süddeutsche Zeitung

Protest ohne Bewegung: Die Demonstranten von Bukarest zeugen von einem neuen Bürgergeist in Mitteleuropa. In Bulgarien und Serbien könnten sie Vorbild für mehr Demokratie sein. Allein: Das System treffen die Demonstranten nicht, weil ihnen eine Organisation fehlt.



Welt:

Rumäniens Generation #rezist: In Bukarest und anderen Städten gehen Zehntausende gegen Korruption auf die Straße. Auch eine junge Familie mit ihrer kleinen Tochter ist jeden Abend dabei. Was treibt sie an? Und welche Rolle spielt Facebook?



Volksstimme:

Proteste: Rumänien braucht Vermittler / Auch nach der Rücknahme des Dekrets wird in Rumänien weiter gegen die Regierung demonstriert



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Temeswar zeigt sich solidarisch mit Bukarest: Eine halbe Million Protestierender sagt „Rezist!“



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Johannis macht sich Sorgen um den Staatshaushalt / In einigen Tagen wird die Entscheidung getroffen



Süddeutsche.de:

Deutschland will militärische Großverbände in Europa aufbauen: Ähnlich wie bereits mit Frankreich und den Niederlanden praktiziert, biete man etwa Rumänien und Tschechien an, Verbände an Einheiten des deutschen Heeres anzuschließen



MDR:

Interview mit Marine-Experte Klaus Mommsen: "Moskau sieht das Schwarze Meer als Sprungbrett" / … Anfang 2017 ist eine komplette US-Kampfbrigade nach Polen verlegt worden, NATO-Bataillone sollen folgen. Rumänien fordert Ähnliches für die Südflanke



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

PSD nimmt Begnadigung in Angriff



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Wirtschaftswachstum 2016 bei 4,8 Prozent: EU-weit 1,8 Prozent Wachstum im letzten Quartal 2016



Meine Stimme:

Freitagsführung „Zünftig Bechern – Zunftwesen und Zunftobjekte“: Öffentliche Führung im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, Schloss Horneck, Freitag, 24. Februar, 14 Uhr



Wiener Zeitung:

Maria-Theresia-Schau in der Nationalbibliothek: …die Ausstellung ignoriert … nicht, dass unter Maria Theresias Herrschaft die Juden aus Prag vertrieben und Geheimprotestanten aus dem Salzkammergut und Kärnten nach Siebenbürgen umgesiedelt wurden



Lahrer Zeitung:

Innenstadt von Lahr trägt seine Handschrift: 20 Jahre hat Michael Kleinthomä die Lahrer Tiefbauabteilung geleitet. Jetzt ist der 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet worden / Kleinthomäs familiäre Wurzeln liegen in Siebenbürgen in Rumänien



Automobil Industrie:

Reiff Elastomertechnik mit neuem Standort nahe Kronstadt in Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Man muss am gleichen Strang ziehen: Mangelnde Einigkeit zwischen Kronstädter Kreisratsleitung und Parlamentariern



Mitteldeutsche Zeitung:

Über sieben Brücken aus Siebenbürgen: Peter Maffays Sprechstunde im Steintor-Varieté



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Architekturprojekte, rund um den ganzen Erdball: Fachausstellung in der „Sergiu Chiriacescu“-Aula der Kronstädter Transilvania-Universität



Rechtslupe:

Europäischer Haftbefehl – und die Haftbedingungen in Rumänien: Bei der gebotenen Gesamtschau der Haftbedingungen in Rumänien kann eine Auslieferung im Einzelfall zulässig sein



Rede zur Lage der Nation: Orbán will 2017 gleich fünf Angriffe abwehren Lesen Sie in unserem aktuellen Pressespiegel 3sat:Hans-Christian Maner über Rumänien: Kulturzeit-Gespräch mit dem Historiker: Die Proteste in Rumänien führten bereits zum Rücktritt des Justiz- und des Handelsministers. Wir sprechen mit dem Historiker und Osteuropa-Experten Hans-Christian ManerAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Grindeanu dementiert Zerwürfnis mit Dragnea / PSD-Chef: „Es gibt keinen Bruch in der Partei“Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Oberhaus verabschiedet Eilverordnung Nr. 14 / Umstrittener Eilerlass 13 bleibt indes in der SchwebeSüddeutsche ZeitungProtest ohne Bewegung: Die Demonstranten von Bukarest zeugen von einem neuen Bürgergeist in Mitteleuropa. In Bulgarien und Serbien könnten sie Vorbild für mehr Demokratie sein. Allein: Das System treffen die Demonstranten nicht, weil ihnen eine Organisation fehlt.Welt:Rumäniens Generation #rezist: In Bukarest und anderen Städten gehen Zehntausende gegen Korruption auf die Straße. Auch eine junge Familie mit ihrer kleinen Tochter ist jeden Abend dabei. Was treibt sie an? Und welche Rolle spielt Facebook?Volksstimme:Proteste: Rumänien braucht Vermittler / Auch nach der Rücknahme des Dekrets wird in Rumänien weiter gegen die Regierung demonstriertAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Temeswar zeigt sich solidarisch mit Bukarest: Eine halbe Million Protestierender sagt „Rezist!“Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Johannis macht sich Sorgen um den Staatshaushalt / In einigen Tagen wird die Entscheidung getroffenSüddeutsche.de:Deutschland will militärische Großverbände in Europa aufbauen: Ähnlich wie bereits mit Frankreich und den Niederlanden praktiziert, biete man etwa Rumänien und Tschechien an, Verbände an Einheiten des deutschen Heeres anzuschließenMDR:Interview mit Marine-Experte Klaus Mommsen: "Moskau sieht das Schwarze Meer als Sprungbrett" / … Anfang 2017 ist eine komplette US-Kampfbrigade nach Polen verlegt worden, NATO-Bataillone sollen folgen. Rumänien fordert Ähnliches für die SüdflankeAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:PSD nimmt Begnadigung in AngriffAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Wirtschaftswachstum 2016 bei 4,8 Prozent: EU-weit 1,8 Prozent Wachstum im letzten Quartal 2016Meine Stimme:Freitagsführung „Zünftig Bechern – Zunftwesen und Zunftobjekte“: Öffentliche Führung im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, Schloss Horneck, Freitag, 24. Februar, 14 UhrWiener Zeitung:Maria-Theresia-Schau in der Nationalbibliothek: …die Ausstellung ignoriert … nicht, dass unter Maria Theresias Herrschaft die Juden aus Prag vertrieben und Geheimprotestanten aus dem Salzkammergut und Kärnten nach Siebenbürgen umgesiedelt wurdenLahrer Zeitung:Innenstadt von Lahr trägt seine Handschrift: 20 Jahre hat Michael Kleinthomä die Lahrer Tiefbauabteilung geleitet. Jetzt ist der 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet worden / Kleinthomäs familiäre Wurzeln liegen in Siebenbürgen in RumänienAutomobil Industrie:Reiff Elastomertechnik mit neuem Standort nahe Kronstadt in RumänienAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Man muss am gleichen Strang ziehen: Mangelnde Einigkeit zwischen Kronstädter Kreisratsleitung und ParlamentariernMitteldeutsche Zeitung:Über sieben Brücken aus Siebenbürgen: Peter Maffays Sprechstunde im Steintor-VarietéAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Architekturprojekte, rund um den ganzen Erdball: Fachausstellung in der „Sergiu Chiriacescu“-Aula der Kronstädter Transilvania-UniversitätRechtslupe:Europäischer Haftbefehl – und die Haftbedingungen in Rumänien: Bei der gebotenen Gesamtschau der Haftbedingungen in Rumänien kann eine Auslieferung im Einzelfall zulässig seinBudapester Zeitung:Rede zur Lage der Nation: Orbán will 2017 gleich fünf Angriffe abwehren