Pressespiegel

Neue Zürcher Zeitung:

Trumps kleiner Musterschüler in der Nato: Rumänien rüstet gegen Russland auf / Die Rumänen fühlen sich von Russland, dem früheren sozialistischen Bruderland, bedroht. Die Regierung setzt auf moderne Waffen und Nähe zu Amerika.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea und Tudose bei Gespräch mit Minderheiten / Ganţ fordert zu Distanzierung von Verleumdungen auf



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Fragestunde: Premier steht im Parlament Rede und Antwort: Mihai Tudose redet Haushalts- und Wirtschaftslage schön



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Gerichtsinspektorin beklagt Druck durch eigene Leitung / Management-Kontrolle bei der DNA



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Siebenbürgen aktuelles Thema für siebenbürgisch-sächsische Jugend im Ausland: ADZ-Gespräch mit Edwin Drotleff, Bundesjugendleiter der Siebenbürgischen Jugend in Deutschland



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Erneut Jubiläum am Flughafen: Zehn Jahre Lufthansa-Flüge München-Hermannstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Wachstum wird von Konsum und Industrie getragen / INS: Bausektor und Außenbeitrag wirken sich negativ auf BIP-Wachstum aus



ORF

Aufnahmequote bleibt aufrecht: Der Europäische Gerichtshof hat die Klage Ungarns und der Slowakei gegen die Umverteilung von Flüchtlingen zurückgewiesen/Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bezeichnete das EuGH-Urteil als „inakzeptabel“ und „nicht verbindlich“ für Budapest



Spiegel Online:

EuGH-Urteil: Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen / Die obersten Richter der EU haben entschieden: Der Beschluss des Europäischen Rates zur Umverteilung von Flüchtlingen war rechtens.



Donaukurier

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine Entlassung wegen privater Internet-Nutzung am Arbeitsplatz für nicht rechtens erklärt. / Der Kläger, ein rumänischer Ingenieur, war im August 2007 nach dreijähriger Tätigkeit von seinem Unternehmen entlassen worden, weil er seine berufliche E-Mail-Adresse auch privat genutzt hatte.



Junge Freiheit:

Schlepper nehmen Rumänien ins Visier



Spiegel Online:

CSU-Chef Seehofer hat für Orbán "viel Sympathie": Der ungarische Ministerpräsident Orbán will von der EU Geld für seinen Grenzzaun - und bekommt dafür Unterstützung von Horst Seehofer.



Spiegel Online:

