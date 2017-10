Pressespiegel

Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Justizreform könnte im Parlament durchgeboxt werden / Koalition will Unschuldsvermutung stärken



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Europäische Mittel für Hermannstadt: Entwicklungsagentur bewilligte für das Antragsverfahren wichtige Pläne



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Erntedankfest des Mediascher Kirchenbezirks: Feierliche Stimmung zum 41. Gemeindefest



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Dann wartet sie auch mit Kaffee und Kuchen auf einen“: ADZ-Gespräch mit Ruth István von der Stiftung Kirchenburgen in Hermannstadt



Badische Zeitung

Interview mit Christa Klein (in Rumänien 1983 geboren, ist in Marburg aufgewachsen und hat in Freiburg und Dublin studiert): Die Freiburger Historikerin erhält den vom Badischen Verlag gestifteten Ralf-Dahrendorf-Preis für ihre Doktorarbeit zur Universitätsgeschichte



Leipziger Volkszeitung:

Thalheimer Harald Wächter besucht Thalheimer in Rumänien: Die namensgleichen Orte Thalheim (Stadtteil von Oschatz) und Thalheim im rumänischen Siebenbürgen haben seit Jahren eine enge Verbindung.



YouTube:

Steuben Parade in NYC 2017: Verband der Siebenbürger Sachsen



Schwäbische.de:

Ehingen: Kreis holt Pflegekräfte aus Rumänien / Pflegekräfte aus Rumänien werden in den Seniorenzentren des Alb-Donau-Kreises willkommen geheißen



Abendzeitung München:

Landgericht Passau - Urteil: Rumänische Schleuser müssen mehrere Jahre in Haft



Süddeutsche Zeitung:

Der Bettler, das Bußgeld und das Amt: Wie ein Bettler aus Rumänien in München lebt



on vista: Wienerberger AG: Wienerberger plant Ziegelgeschäft in Rumänien auszubauen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Kampagne für kostenlose Hepatitis-C-Tests begonnen: Infektion fordert jährlich 350.000 Opfer



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Fogarascher Synagoge wird restauriert



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Belina-Affäre: Ausschuss stärkt Plumb den Rücken



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Floreasca-Krankenhaus: DNA verklagt Leitung/ Verfahren um nicht funktionsfähige Druckkammer



WAZ:

Begegnung mit Bulgaren und Rumänen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Temeswarer Innenstadt: Sanierungen schreiten voran: Das ehemals graugrüne Trompeter-Haus leuchtet nun hellgelb



