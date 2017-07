Pressespiegel

Ok,siebenbürgische Herkunft... Ihre Themen und Thesen sind aber inhaltlich nicht mit Siebenbürgischem, sprich mit dem verbunden, was die Inhalte der sonstigen Tipps Ihres Pressespiegels ausmacht. Also bleibe ich dabei: Es ist Werbung für das Ehepaar Kelle.

Man kann tatsächlich dagegen halten, dass sie Themen der Gesellschaft aufgreifen, in der wir leben. Dazu wimmelt es aber von Beiträgen im deutschen Blätterwald und Internetbusch zur Genüge. Wenn Sie der Meinung sind, die Sachsen müssen sich mit den erzkonservativen, erzkatholischen und diskriminierenden Meinungen der sehr redegewandten und phantastisch geschmeidigen Birgit Kelle auseinandersetzen ... bitte schön. Da möchte ich aber auch die Links sehen, die sich kritisch mit Frau Kelles Ansichten auseinandersetzen. Oder z. B. Werbung für Hagen Rethers Auftritte machen.