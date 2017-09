Pressespiegel

Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Staatschef fordert „maximales Engagement der Zivilgesellschaft“: Johannis: Beeindruckende Zahl einflussreicher Politiker greift Justiz an



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ukrainischer Botschafter rechtfertigt sich



Berner Zeitung:

Diplomatische Krise wegen Sprachengesetz: Der rumänische Präsident Klaus Johannis ist erzürnt über die Behandlung der rumänischen Minderheit in der Ukraine



Handelsblatt:

FLÜCHTLINGSPOLITIK: Orbán plant Grenzzaun zu Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

DNA schaltet CSM wegen Aussage Tudorel Toaders ein / Vorwurf: Einmischung in laufende Ermittlungen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Umzugspläne ins Banat gestoppt: Multi-buntes Klein-Deutschland vor der Haustür



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rechtsanwalt von DNA ertappt: Cosmin Panduru, der rowdyhafte Anwalt aus Prigor, ist verhaftet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ziel des Kronstädter Kreisrates: Flughafen soll 2020 den Betrieb aufnehmen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Vom Studentenaustausch bis zum Doppelabschluss: 20 Jahre Zusammenarbeit TU Ilmenau – Transilvania-Universität Kronstadt



Bund der Vertriebenen

BdV-Vizepräsident Mayer weiter im Bundestag / BdV-Präsident Fabritius gelingt Einzug über CSU-Liste nicht / Fabritius will „den Verband in der Mitte der Gesellschaft und überparteilich im besten Sinne verorten und erteilt „jeder populistischen Rattenfängerei eine Absage“.





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Veranstaltungen zur Reformation: Ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán besucht Klausenburg



Thüringische Landeszeitung:

Zu Besuch in Jenas Partnerstädten: Stadträte und Oberbürgermeister Albrecht Schröter besuchen Jenas Partnerstädte Lugoj in Rumänien und Beit Jala in Palästina.



Kunststoff Web: Novares:

Erstes Werk in Rumänien liefert an Dacia



Schwarzwälder Bote:

Nagold –Unvorstellbare Armut ist nur 1500 Kilometer entfernt



Frauenpanorama:

"Muttertier“ von Birgit Kelle – Kampfansage an fiese Mütterflüsterinnen



Kreisbote:

Hilfe für Rumänien: Hans Vierthaler beendet sein 20-jähriges Engagement: "Selbst Krücken waren Mangelware"

