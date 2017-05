Ein schönes Gedicht

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 33 von 33 |< · < · [30] [31] [32] [33]



Marius Erstellt am 24.12.2014, 14:07 Uhr

Weihnachten auf dem Friedhof



von Michael Albert



Wenn tief im Tal erloschen sind

am Weihnachtsbaum die Kerzen

und noch im Traum so manchem Kind

die Freude pocht im Herzen:



Dann tönt voll Ernst, dann tönt voll Macht

vom Berg die Glocke droben,

um in der stillen, heiligen Nacht

den Herrn, den Herrn zu loben.



Sie braust ihr Lied so voll, so tief

auf hoher Friedensstätte,

wo schon so lang, so lange schlief

manch´ Herz im Hügelbette;



Sie braust ihr Lied den Toten dort

in weiter, weiter Runde:

"Auch oben an dem stillen Ort

ist´s Weihnacht", tönt die Kunde.



Ach Weihnacht, Weihnacht ! -

wer ein Kind, ein liebes, dort begraben,

trug Tannenäste, treu gesinnt,

ihm als Erinnerungsgaben.



Er legte sie bei Tage sacht

aufs Bett ihm als Geschenke,

zu zeigen, das er sein gedacht

und seiner fort gedenke.



Und wessen Vater droben ruht,

gedeckt von Schnee und Eise,

und wer die Gattin, lieb und gut

vermist in seinem Kreise:



In ruft der Glocke Weiheklang

ins Reich der Stillen oben;

er fühlt auch seiner Liebe Drang

in ihren Klang verwoben.



Marius Erstellt am 24.12.2014, 15:10 Uhr

Friedenslied



von Bertolt Brecht



Friede auf unserer Erde!

Friede auf unserem Feld,

daß es auch immer gehöre

dem, der es gut bestellt.



Friede in unserem Lande!

Friede in unserer Stadt,

daß sie den gut behause,

der sie gebauet hat.



Friede in unserem Hause!

Friede im Haus nebenan!

Friede dem friedlichen Nachbarn,

daß Jedes gedeihen kann.





Friede dem Roten Platze

und dem Lincoln-Monument!

Und dem Brandenburger Tore

und der Fahne, die drauf brennt!



Friede den Kindern Koreas

und den Kumpels an Neiße und Ruhr!

Friede den New-Yorker Schoffören,

und den Kulis von Singapore!



Friede den deutschen Bauern

und den Bauern im großen Banat!

Friede den guten Gelehrten

eurer Stadt Leningrad!



Friede der Frau und dem Manne!

Friede dem Greis und dem Kind!

Friede der See und dem Lande!

Daß sie uns günstig sind.





Marius Erstellt am 19.02.2015, 14:01 Uhr

Des Sängers Fluch



Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hehr,

Weit glänzt´es über die Lande bis an das blaue Meer,

Und rings von duft´gen Gärten ein blütenreicher Kranz,

D´rin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz.



Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich.

Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich;

Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Wut,

Und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Blut.



Einst zog nach diesem Schlosse ein edles Sängerpaar:

Der ein´in goldnen Locken, der andre grau von Haar;

Der Alte mit der Harfe, der saß auf schmuckem Roß,

Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoß.



Der Alte sprach zum Jungen: " Nun sei bereit, mein Sohn!

Denk´unsrer tiefsten Lieder, stimm´an den vollsten Ton,

Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz;

Es gilt uns heut´zu rühren des Königs steinern Herz."



Schon stehen die beiden Sänger im hohen Säulensaal,

Und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl;

Der König furchtbar prächtig, wie blut´ger Nordlichtschein,

Die Königin süß und milde, als blickte Vollmond drein.



Da schlug der Greis die Seiten, er schlug sie wundervoll,

Daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll.

Dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor,

Des Alten Sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor.



Sie singen von Lenz und Liebe, von sel´ger goldner Zeit,

Von Freiheit, Männerwürde, von Treu´und Heiligkeit;

Sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbebt,

Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.



Die Höflingsschar im Kreise verlernet jeden Spott,

Des Königs trotz´ge Krieger, sie beugen sich vor Gott,

Die Königin, zerflossen in Wehmut und in Lust,

Sie wirft den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.



"Ihr habt mein Volk verführet, verlockt ihr nun mein Weib?"

Der König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib.

Er wirft sein Schwert, das blitzend des Jünglings Brust durchdringt,

Draus, statt der goldnen Lieder , ein Blutstrahl hoch aufspringt.



Und wie von Sturm zerstoben ist all´der Hörer Schwarm;

Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm,

Der schlägt um ihn den Mantel und setzt ihn auf das Roß,

Er bind´t ihn aufrecht feste, verlässt mit ihm das Schloß.



Doch vor dem hohen Tore, da hält der Sängergreis,

Da faßt er seine Harfe, sie, aller Harfen Preis,

An einer Marmorsäule, da hat er sie zerschellt,

Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt:



"Weh´euch ihr stolzen Hallen! Nie töne süßer Klang

Durch eure Räume wieder, nie Saite noch Gesang,

Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sklavenschritt,

Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt!



"Weh´euch ihr duft´gen Gärten im holden Maienlicht!

Euch zeig ich dieses Toten entstelltes Angesicht,

Daß ihr darob verdorret, daß jeder Quell verseicht,

Daß ihr in künft´gen Tagen versteint, verödet liegt.



"Weh´dir verruchter Mörder! du Fluch des Sängertums!

Umsonst sei all´dein Ringen nach Kränzen blut´gen Ruhms;

Dein Name sei vergessen, in ew´ge Nacht getaucht,

Sei, wie ein letztes Röcheln, in leere Luft verhaucht!"



Der Alte hat´s gerufen, der Himmel hat´s gehört;

Die Mauern liegen nieder, die Hallen sind zerstört,

Noch eine hohe Säule zeugt von verschwind´ner Pracht,

Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.



Und rings, statt ruft´ger Gärten, ein ödes Heideland:

Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand;

Des Königs Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch:

Versunken und vergessen! - das ist des Sängers Fluch.



Ludwig Uhland ( 1787 - 1862 )



glamour Erstellt am 01.04.2015, 22:47 Uhr

Alle male ein schönes Gedicht



S.Roth Erstellt am 03.04.2015, 14:24 Uhr



Osterspaziergang





Vom Eise befreit sind Strom und Bäche



Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,



Im Tale grünet Hoffnungsglück;



Der alte Winter, in seiner Schwäche,



Zog sich in raue Berge zurück.



Von dort her sendet er, fliehend, nur



Ohnmächtige Schauer körnigen Eises



In Streifen über die grünende Flur.



Aber die Sonne duldet kein Weißes,



Überall regt sich Bildung und Streben,



Alles will sie mit Farben beleben;



Doch an Blumen fehlt's im Revier,



Sie nimmt geputzte Menschen dafür.



Kehre dich um, von diesen Höhen



Nach der Stadt zurück zu sehen!



Aus dem hohlen finstern Tor



Dringt ein buntes Gewimmel hervor.



Jeder sonnt sich heute so gern.



Sie feiern die Auferstehung des Herrn,



Denn sie sind selber auferstanden:



Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,



Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,



Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,



Aus der Straßen quetschender Enge,



Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht



Sind sie alle ans Licht gebracht.



Sieh nur, sieh! wie behänd sich die Menge



Durch die Gärten und Felder zerschlägt,



Wie der Fluss in Breit und Länge



So manchen lustigen Nachen bewegt,



Und, bis zum Sinken überladen,



Entfernt sich dieser letzte Kahn.



Selbst von des Berges fernen Pfaden



Blinken uns farbige Kleider an.



Ich höre schon des Dorfs Getümmel,



Hier ist des Volkes wahrer Himmel,



Zufrieden jauchzet groß und klein:



Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!



(Johann Wolfgang von Goethe,in “Faust”)



Marius Erstellt am 09.07.2015, 09:03 Uhr

Der Erlkönig



Johann Wolfgang von Goethe



Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.



Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -

Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -



"Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;

Manch bunte Blumen sind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gülden Gewand."



Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,

Was Erlenkönig mir leise verspricht? -

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;

In dürren Blättern säuselt der Wind. -



"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?

Meine Töchter sollen dich warten schön;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn

Und wiegen und tanzen und singen dich ein."



Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkönigs Töchter am düstern Ort? -

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:

Es scheinen die alten Weiden so grau. -



"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt."

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!

Erlkönig hat mir ein Leids getan! -



Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,

Er hält in den Armen das ächzende Kind,

Erreicht den Hof mit Mühe und Not;

In seinen Armen das Kind war tot.



1778



Marius Erstellt am 09.07.2015, 18:59 Uhr

Fahren Sie mit der Maus über die Box um die Vorschau anzuzeigen.

Von Benutzern verlinktes Bild - Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild



Der Rubel auf Reisen



1833.



Der Rubel reist im deutschen Land,

Der frommen Leuten frommt,

Und jeder öffnet schnell die Hand,

Sobald der Rubel kommt.



Ihn speichert selbst der Pietist,

Und gibt den Armen mehr:

Seit außer Kurs die Tugend ist,

Kursiert der Rubel sehr.



Der Tugend wird bloß Ruhm zuteil,

Es ist ein hohler Schall;

Doch wem die Welt um Rubel feil,

Dem klingt ein rein Metall!



Da wird die Nacht gescholten Tag,

Der Teufel wird so gut!

Was nicht ein heller Klang vermag,

Was nicht ein Rubel tut!



Des Nordens Sternbild wird bekränzt

Vom Sängerchor des Teut:

Es ist der Rubel, der so Glänzt,

Der so das Aug erfreut!



Wohl ist er ein an jedem Strand

Süßangegrinster Gast:

Verkaufe nur dein Vaterland,

Wofern du eines hast!



Doch ist dir auch, welch eine Kraft

Du töten sollst, bewußt?

Gymnastik ist's und Wissenschaft,

Die du verleumden mußt.



Es wird, und sind nur diese Zwo

Zum Land gepeitscht hinaus,

Mit Rubeln ach, mit Rubeln oh,

Gepflastert jedes Haus.



Und sind verjagt nur diese Zwei,

Dann herrscht Tyrann und Pfaff,

Und jede Nerve wird wie Brei,

Und jede Sehne schlaff.



Der Rubel klirrt, der Rubel fällt,

Was ist der Mensch? Ein Schuft!

Und wenn die Welt dir nicht gefällt,

So steig in deine Gruft!



Erst gab's nur Einen Kotzebue,

Jetzt gibt's ein ganzes Schock;

Und schüttelst du das Haupt dazu,

So leg es auf den Block!



Der Teufel siegt, der Gott verliert,

Der blanke Rubel reist:

So ward von je die Welt regiert,

So lang die Sonne kreist.



August von Platen, 1796-1835 1833.Der Rubel reist im deutschen Land,Der frommen Leuten frommt,Und jeder öffnet schnell die Hand,Sobald der Rubel kommt.Ihn speichert selbst der Pietist,Und gibt den Armen mehr:Seit außer Kurs die Tugend ist,Kursiert der Rubel sehr.Der Tugend wird bloß Ruhm zuteil,Es ist ein hohler Schall;Doch wem die Welt um Rubel feil,Dem klingt ein rein Metall!Da wird die Nacht gescholten Tag,Der Teufel wird so gut!Was nicht ein heller Klang vermag,Was nicht ein Rubel tut!Des Nordens Sternbild wird bekränztVom Sängerchor des Teut:Es ist der Rubel, der so Glänzt,Der so das Aug erfreut!Wohl ist er ein an jedem StrandSüßangegrinster Gast:Verkaufe nur dein Vaterland,Wofern du eines hast!Doch ist dir auch, welch eine KraftDu töten sollst, bewußt?Gymnastik ist's und Wissenschaft,Die du verleumden mußt.Es wird, und sind nur diese ZwoZum Land gepeitscht hinaus,Mit Rubeln ach, mit Rubeln oh,Gepflastert jedes Haus.Und sind verjagt nur diese Zwei,Dann herrscht Tyrann und Pfaff,Und jede Nerve wird wie Brei,Und jede Sehne schlaff.Der Rubel klirrt, der Rubel fällt,Was ist der Mensch? Ein Schuft!Und wenn die Welt dir nicht gefällt,So steig in deine Gruft!Erst gab's nur Einen Kotzebue,Jetzt gibt's ein ganzes Schock;Und schüttelst du das Haupt dazu,So leg es auf den Block!Der Teufel siegt, der Gott verliert,Der blanke Rubel reist:So ward von je die Welt regiert,So lang die Sonne kreist.August von Platen, 1796-1835



Marius Erstellt am 16.08.2015, 08:49 Uhr





Herbsttag



Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.



Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.



Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachsen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Rainer Maria RilkeHerr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,und auf den Fluren laß die Winde los.Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,dränge sie zur Vollendung hin und jagedie letzte Süße in den schweren Wein.Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,wird wachsen, lesen, lange Briefe schreibenund wird in den Alleen hin und herunruhig wandern, wenn die Blätter treiben.



Marius Erstellt am 11.01.2016, 15:58 Uhr

Blühende Landschaften



Auf dem blauen Industriegebäudedach,

sitzt ein Rabe und macht krach.

Einst waren viele Menschen dort,

doch Konjunktur nahm sie mit fort.

Blühende Landschaften nehmen jetzt überhand,

seit der Investor mit der Kohle verschwand.



Jörg Schwedler











Marius Erstellt am 20.02.2016, 18:37 Uhr



Repser Burg

Von Benutzern verlinktes Bild - Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild



Die Repser Burg



Aus Gartengrün und Ährengarben

in hoher,trotziger Gestalt

erhebt der Berg,gefurcht mit Narben,

die Felsenstirne von Basalt.



Drauf ruht,dereinst dem Feind zum Hohne,

und blickt ins Land so kühn,so weit

die turmgeschmückte Mauerkrone,

Burgtrümmer aus vergang‘ner Zeit.



Es liegt ein traurig tiefes Schweigen

hier ums verwitterte Gestein;

nur dunkle Wolkenschatten steigen

hoch über Wall und Turm herein.



Wie Geister aus den Heldentagen

ziehn riesengroß sie ein und aus,

wo pfeilgetroffen,schwertgeschlagen,

der Feind gestürzt im Sturmgebraus.



Jetzt tobt hier um die Felsenspitzen

der Wind nur statt der lauten Schlacht

und jagt aus tiefen Mauerritzen

den flücht‘gen Vogel in die Nacht.



O Felsenburg, mit ernstem Mahnen

zeigst du in die Vergangenheit,

ein Grabesdenkmal unsrer Ahnen-

doch sei kein Bild der künft‘gen Zeit!



Weh,wenn wir diesen Mauern gleichen,

so trüb erhellt vom Abendschein,

ein öder Bau voll Trümmerleichen,

ein still zerfallendes Gestein!



Dann steig aus deiner Felsenhalle,

o Burggeist,auf in wildem Zorn,

und stoße du zu weitem Schalle

den Weckruf in dein Geisterhorn:



Daß denen,die im Tale schlafen,

Entsetzen das Gebein erfüllt.

Dann zeige du, das Volk zu strafen,

in seinen Burgen ihm sein Bild!



Michael Albert (*1836 in Trappold, †1893 in Schäßburg



Marius Erstellt am 20.03.2016, 19:06 Uhr

Frieder Schuller: rothbach zur neige





ein kirchturm hatte keine lust mehr

der größte im dorf zu sein

hatte genug gesehen

war müde vom geradestehen

so ging er in die knie

ging in sich vor dem Straßenlärm

und stürzte aufs kirchendach

das wie ein altes segel zerriss

unter dem das gebälk sich erbrach

und die turmuhr ihre letzte stunde

unten im kirchenschiff zerschlug

doch der glocken angstschrei

im geröll verstummte





zersprungen zerbrochen zerfleddert

geistern fetzen von chorälen über die ruinen

schleichen aus dem holz

und zinn und blei und kupfer

aus den im schutt vebeulten Orgelpfeifen

huschen töne voller erinnerung

an orgelklänge die einmal auf der empore

ein wegweiser für das gemeindelied waren





der abendwind nimmt sich

des trümmerhaufens an

und tritt den blasebalg auf seine weise

erzählt was alle wissen möchten

aber immer nur erahnen

eine verbogene Orgelpfeife

stellt ihr liebeslied ins netz

hier stand die Kirchenburg

und die sie nicht verlassen wollten

zogen weiter



Wittl Erstellt am 26.05.2017, 17:43 Uhr

ruf zurück die vögel

sie werden nicht mehr berichten

vom lehm und unseren gewesenen stunden

das meer ist eingepackt

und die sonne ausgezählt

beides kann man kaufen

hier

wo man alles kaufen kann

bis auf den staub unserer gassen

(SAID)



getkiss Erstellt am 26.05.2017, 18:43 Uhr