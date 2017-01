17. Genealogen-Seminar in Bad Kissingen

Das 17. Seminar des Projekts „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ fand vom 14. bis 16. Oktober 2016 in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Die Teilnehmer beschäftigten sich mit dem Thema: Wie können die genealogischen Daten der Siebenbürger Sachsen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Lesen Sie einen Bericht in der SbZ Online vom 13. November 2016.

Fotos: Martin Buck, Monika Ferrier und Anneliese Vater