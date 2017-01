Jungsachsentag, Volkstanzwettbewerb und Herbstball der SJD

Am 29. Oktober 2016 veranstaltete die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ihren elften Jungsachsentag, ihren 24. Volkstanzwettbewerb und ihren alljährlichen Herbstball in Pfungstadt. Neuer Bundesjugendleiter ist Edwin-Andreas Drotleff, Stellvertreter sind Kathrin Kepp, Bettina Mai, Mark Penkert und Martina Schorsten. Als Sieger des Volkstanzwettbewerbs gingen die Tanzgruppen aus Heidenheim und Heilbronn hervor, den dritten Platz belegte Biberach. Zum Herbstball der SJD spielte die „Akustik-Band“ auf.

Lesen Sie einen Bericht in der SbZ Online vom 4. November 2016: www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/jugend/17137-waehlen-tanzen-und-feiern.html



Fotos: dRaimund